11:40 13.02.2026 (обновлено: 11:43 13.02.2026)
Шойгу рассказал, кто заплатит за строительство американской АЭС в Армении
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в комментарии РИА Новости, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет... РИА Новости, 13.02.2026
сша, армения, в мире, сергей шойгу, джеймс дэвид вэнс
США, Армения, В мире, Сергей Шойгу, Джеймс Дэвид Вэнс
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в комментарии РИА Новости, что за строительством малых реакторов для АЭС в Армении, которое будет профинансировано скорее всего в кредит, будут расплачиваться будущие поколения страны.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
"Есть, скажем так, обоснованные сомнения в том, что реализация проекта будет означать инвестиции в экономику Армении. Скорее, речь пойдет о сделке купли-продажи на сумму, составляющую более трети годового ВВП страны. И, вероятнее всего, в кредит, за который расплачиваться придется не только нынешнему, но и будущим поколениям республики", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
