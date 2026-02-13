Сергей Шойгу: Россия учтет риски при строительстве реакторов США в Армении

США, предлагая Еревану построить американские модульные реакторы в Армении, фактически обрекают эту страну на эксперимент в области атомных технологий — ведь Штаты еще не соорудили ни одной такой установки. В чем заключаются угрозы ядерной безопасности не только для Армении, но и для других стран, в том числе для России, в интервью РИА Новости рассказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.

— В ходе недавнего визита в Армению вице-президента США Вэнса были заключены договоренности о взаимодействии Вашингтона и Еревана в ядерной сфере. Хотели бы поинтересоваться у вас, не только как у секретаря Совета безопасности, но и как у человека, создавшего и более 20 лет руководившего современной российской системой предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий: насколько это угрожает безопасности России и ее населения?

— Действительно, сейчас США и Армения обсуждают заключение соглашения о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Речь идет о так называемом "Соглашении 123", это типовой договор, который США подписали с целым рядом государств и который регулирует передачу ядерных материалов и технологий с целью обеспечения норм нераспространения. Эту тему комментировать я не буду. Заключение двусторонних отраслевых соглашений о сотрудничестве — прерогатива суверенных государств. Скажу только, что между США и Россией такое соглашение действует с января 2011 года и срок его действия составляет 30 лет.

Кроме того, в ходе визита было анонсировано строительство в Армении по американской технологии малых модульных реакторов. Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы.

— Какие именно?

— Во-первых, ни один малый модульный реактор пока американцами даже не построен, не говоря уже о запуске или тем более об опыте его промышленной эксплуатации. Подчеркну — ни один. Во-вторых, Армения, как известно, — сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор. Но немалую роль в этом сыграло и то, что реакторы ВВЭР-440, которые там стояли и стоят, — испытанные десятилетиями, надежные и абсолютно безаварийные.

В 90-х годах мы вместе с коллегами по МЧС России принимали участие в подготовке к перезапуску второго блока Армянской АЭС. Энергоблок был глубоко модернизирован, в том числе с учетом опыта Чернобыля, хотя на ЧАЭС стояли реакторы принципиально иной конструкции, которые мы больше не строим.

Хорошо помню, какая в начале 90-х в Армении сложилась ситуация с топливом и энергетикой. Замерзали все и все. В Ереване, кажется, ни одного дерева не осталось — все парки, все аллеи на дрова порубили. Помню, как наши гуманитарные конвои с продовольствием и топливом застревали в горах из-за схода лавин. Я тогда лично занимался их отправкой и вызволением из снежного плена. Хочу особо отметить: хотя в России тогда было очень тяжело, мы смогли найти возможность оказать помощь нашим армянским друзьям.

Вернемся к обсуждаемой теме. В случае, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, как, впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности. По сути, исходить из того, что рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий. Поэтому — да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы, и это привело к масштабному радиоактивному заражению окружающей среды.

Третий момент — цена. В ходе визита было заявлено про пять миллиардов долларов за строительство АЭС и еще четыре миллиарда — за обслуживание и снабжение топливом впоследствии. При этом нигде не фигурировала даже примерная цена за мегаватт-час вырабатываемой энергии. Между тем на это надо обратить особое внимание. Если речь идет о 77-мегаваттных модулях компании NuScale Power, то именно дороговизна энергии стала причиной провала ее проекта в штате Юта. Еще на стадии его подготовки стоимость выросла в 1,5 раза, а цена планируемой к выработке энергии поднялась с 58 до 89 долларов США за МВт/ч, что и привело к его закрытию в 2023 году. И это — только на стадии планирования. Конечная стоимость, уверен, была бы существенно выше.

Аналогичный пример, только из разряда "больших" АЭС — американская станция "Вогтль". Там затраты в процессе строительства третьего и четвертого блоков выросли более чем вдвое — с изначально запланированных 14 миллиардов до астрономической суммы в 36 миллиардов долларов. При этом строительство началось в 2013 году, планировалось к окончанию в 2016-м и 2017-м, а реально закончилось в 2023 и 2024 годах соответственно.

Четвертое. Есть, скажем так, обоснованные сомнения в том, что реализация проекта будет означать инвестиции в экономику Армении. Скорее, речь пойдет о сделке купли-продажи на сумму, составляющую более трети годового ВВП страны. И, вероятнее всего, в кредит, за который расплачиваться придется не только нынешнему, но и будущим поколениям республики.

Пятое — переработка отработанного ядерного топлива. Такими технологиями США вообще не располагают. Отработанное американское топливо однозначно будет храниться в Армении.

И последнее. Руководство Армении, в том числе высшее, в курсе наших предложений по развитию атомной энергетики. Не раскрывая деталей, скажу, что условия там весьма и весьма выгодные, а технологии — самые передовые, и при этом их надежность доказана многолетней эксплуатацией. Не говоря уже о том, что "Росатом" занимает первое место по числу проектов строительства АЭС за рубежом — 90 процентов мирового рынка — и обладает уникальным опытом проектирования, строительства и эксплуатации малых модульных реакторов.