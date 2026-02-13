https://ria.ru/20260213/shoygu-2074115157.html
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении - РИА Новости, 13.02.2026
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя РИА Новости планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов, заявил, что у американцев... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:32:00+03:00
2026-02-13T11:32:00+03:00
2026-02-13T11:34:00+03:00
в мире
сша
армения
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_0:151:2848:1753_1920x0_80_0_0_ea335e3bfcc02b08a73580dc839ad198.jpg
https://ria.ru/20260211/ssha-2073725613.html
сша
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876791_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_05be0d2050c5e6417118ac3dd50a6491.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, армения, сергей шойгу
В мире, США, Армения, Сергей Шойгу
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении
РИА Новости: Шойгу высказался о возможном строительстве США реакторов в Армении
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя РИА Новости планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов, заявил, что у американцев всегда очень красивые бизнес-предложения, но при этом ни один малый модульный реактор пока Штатами даже не построен.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
"В ходе визита было анонсировано строительство в Армении по американской технологии малых модульных реакторов. Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы… ни один малый модульный реактор пока американцами даже не построен, не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации. Подчеркну – ни один", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.