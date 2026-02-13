Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя РИА Новости планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов, заявил, что у американцев всегда очень красивые бизнес-предложения, но при этом ни один малый модульный реактор пока Штатами даже не построен.

"В ходе визита было анонсировано строительство в Армении по американской технологии малых модульных реакторов. Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы… ни один малый модульный реактор пока американцами даже не построен, не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации. Подчеркну – ни один", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.