Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении - РИА Новости, 13.02.2026
11:32 13.02.2026 (обновлено: 11:34 13.02.2026)
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя РИА Новости планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов, заявил, что у американцев... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:32:00+03:00
2026-02-13T11:34:00+03:00
в мире
сша
армения
сергей шойгу
в мире, сша, армения, сергей шойгу
В мире, США, Армения, Сергей Шойгу
Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении

РИА Новости: Шойгу высказался о возможном строительстве США реакторов в Армении

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя РИА Новости планы США о строительстве в Армении малых модульных реакторов, заявил, что у американцев всегда очень красивые бизнес-предложения, но при этом ни один малый модульный реактор пока Штатами даже не построен.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
"В ходе визита было анонсировано строительство в Армении по американской технологии малых модульных реакторов. Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Да, у них у всех очень красивые бизнес-предложения. Но, как говорится, есть нюансы… ни один малый модульный реактор пока американцами даже не построен, не говоря уже о запуске или, тем более, об опыте его промышленной эксплуатации. Подчеркну – ни один", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
В миреСШААрменияСергей Шойгу
 
 
