Ведущие шоу "Что было дальше?" не знают о планах переезда в Казахстан

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Представители ведущих шоу "Что было дальше?", которое выходит на видеоплатформе "VK Видео", сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о планах по переезду шоу в Казахстан.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что новой локацией для съемок "ЧБД" якобы может стать Казахстан, а в качестве одной из причин указывается запрет на въезд в РФ участника шоу Нурлана Сабурова.
"Честно говоря, не знаю, впервые слышу", - сказал в беседе с РИА Новости директор участников шоу Тамби Масаева, Эмира Кашокова и Ильи Макарова Арсен Кушхов, отвечая на вопрос о переезде шоу.
Концертный директор Алексея Щербакова Дима Демьян также сообщил, что не располагает информацией о релокации шоу.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что 30 января Сабурову ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. После прибытия из Дубая комика не выпустили из аэропорта "Внуково", после чего он улетел в Алма-Ату.
