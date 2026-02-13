https://ria.ru/20260213/shkola-2074111063.html
Минпросвещения утвердило новые сроки изменения школьной программы
Минпросвещения утвердило новые сроки изменения школьной программы - РИА Новости, 13.02.2026
Минпросвещения утвердило новые сроки изменения школьной программы
Минпросвещения РФ изменило сроки введения "Духовно-нравственной культуры России" (ДНКР) в школах, предмет будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:17:00+03:00
2026-02-13T11:17:00+03:00
2026-02-13T14:27:00+03:00
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ изменило сроки введения "Духовно-нравственной культуры России" (ДНКР) в школах, предмет будет вводиться поэтапно в течение нескольких лет, выяснило РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ДНКР должны ввести в 5–7-х классах с 2026/27 учебного года.
Согласно обновленному решению министерства, в следующем учебном году "Духовно-нравственная культура России" будет изучаться только в 5 классе, а в 6 и 7 классах предмет появится с 2027/28 учебного года.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года пятиклассники будут изучать иностранный язык два часа в неделю вместо трех. А с 1 сентября 2027 года до двух часов в неделю сократится изучение иностранного языка и в 6-7-х классах.
Как ранее сообщали в Минпросвещения РФ
, изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.
Предмет "Духовно-нравственная культура России" вводится для формирования у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.