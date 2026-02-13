Секта "Царская империя" продолжает работать под Ульяновском, сообщил иерей

"Когда руководителей секты арестовали, секта никуда не делась. То есть там есть лжеепископы, лжеигумении... Люди как жили, так и живут (там - ред.). То есть все продолжается: они читают воззвания, они ждут его (основателя секты Леонида Власова, которого судят по двум статьям УК - ред.). Сначала они ждали, что его освободят, и тем самым его оправдают. Сейчас они, видимо, понимают, что оправдания не будет, они просто из него делают мученика. Развитие секты не закончилось, оно идет дальше", - рассказал Маняков.