Секта "Царская империя" продолжает работать под Ульяновском, сообщил иерей - РИА Новости, 13.02.2026
08:17 13.02.2026
Секта "Царская империя" продолжает работать под Ульяновском, сообщил иерей
Секта "Царская империя" продолжает работать под Ульяновском, сообщил иерей - РИА Новости, 13.02.2026
Секта "Царская империя" продолжает работать под Ульяновском, сообщил иерей
Секта "Царская империя", куда могли попасть пропавшие сестры из Санкт-Петербурга, продолжает существовать в Ульяновской области, несмотря на задержание ее... РИА Новости, 13.02.2026
Секта "Царская империя" продолжает работать под Ульяновском, сообщил иерей

Маняков: секта "Царская империя" продолжает работу после задержания ее лидеров

CC BY 4.0 / prosvetcult / Въезд в город Ульяновск
Въезд в город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY 4.0 / prosvetcult /
САМАРА, 13 фев - РИА Новости. Секта "Царская империя", куда могли попасть пропавшие сестры из Санкт-Петербурга, продолжает существовать в Ульяновской области, несмотря на задержание ее лидеров, сообщил РИА Новости руководитель миссионерского отдела Симбирской епархии иерей Владимир Маняков.
В четверг в пресс-службе петербургского отряда "Лиза Алерт" сообщили РИА Новости, что вечером 9 февраля к ним поступила заявка на поиск 11-летней и 18-летней сестер из Санкт-Петербурга от их отца. В оперативных службах уточнили, что сестры, предположительно, находятся вместе с матерью в секте "Царская империя" в Ульяновской области, информация проверяется.
"Когда руководителей секты арестовали, секта никуда не делась. То есть там есть лжеепископы, лжеигумении... Люди как жили, так и живут (там - ред.). То есть все продолжается: они читают воззвания, они ждут его (основателя секты Леонида Власова, которого судят по двум статьям УК - ред.). Сначала они ждали, что его освободят, и тем самым его оправдают. Сейчас они, видимо, понимают, что оправдания не будет, они просто из него делают мученика. Развитие секты не закончилось, оно идет дальше", - рассказал Маняков.
Он добавил, что пока людей объединяет лидер секты, но после приговора по уголовному делу она может расколоться.
Маняков отметил, что след "Царской империи" прослеживается с 2018 года, в разные годы ее последователи пытались локализоваться в Псковской, Ярославской, Волгоградской и других областях. Позже они обосновались в селе Айбаши Старомайнского района в Ульяновской области, где жила бабушка основателя секты - Леонида Власова. При этом последователи секты скупали дома и в соседних поселках.
Основоположник "Царской империи" известен среди своих последователей как старец Зосима, для них он является и патриархом, и императором выдуманной "Триединой Руси", и Илией-пророком. Маняков отметил, что Власов имеет несколько судимостей по тяжким преступлениям, включая изнасилование, кражу и другие. Сейчас суд в Самаре рассматривает уголовное дело в отношении Власова по части 2 статьи 239 УК РФ (Создание некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей), части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В материалах суда указано, что вместе с ним судят еще трех фигурантов по статье 239 УК РФ.
