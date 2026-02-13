Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:56 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/safonov-2074309920.html
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча
"Ренн" одержал победу над "Пари Сен-Жермен" в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T22:56:00+03:00
2026-02-13T22:56:00+03:00
футбол
спорт
брель эмболо
усман дембеле
матвей сафонов
ренн
пари сен-жермен (псж)
мец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796194_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_39c86920ebb37a810c6f8ceda14266cc.jpg
https://ria.ru/20260213/bavarija-2074215182.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796194_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6209d0200e7c18e18cf5cccc7fbe6ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брель эмболо, усман дембеле, матвей сафонов, ренн, пари сен-жермен (псж), мец, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Брель Эмболо, Усман Дембеле, Матвей Сафонов, Ренн, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Мец, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча

"ПСЖ" с Сафоновым уступил "Ренну" в матче чемпионата Франции по футболу

© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФАМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Ренн" одержал победу над "Пари Сен-Жермен" в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ренне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Муса Аль-Тамари (34-я минута), Эстебан Леполь (69) и Брель Эмболо (81). У "ПСЖ" отличился Усман Дембеле (71).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
13 февраля 2026 • начало в 21:00
Завершен
Ренн
3 : 1
ПСЖ
34‎’‎ • Мусса Аль-Тамари
69‎’‎ • Esteban Lepaul
(Себастьян Шиманьский)
81‎’‎ • Брель Эмболо
(Людовик Блас)
71‎’‎ • Усман Дембеле
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов вышел в стартовом составе четвертый матч подряд после восстановления от перелома руки.
"ПСЖ" прервал победную серию из семи матчей в Лиге 1. Команда Луиса Энрике с 51 очком продолжает лидировать в турнирной таблице. "Ренн", набрав 34 очка, поднялся на пятое место.
В следующем матче "ПСЖ" 21 февраля примет "Мец", днем позднее "Ренн" сыграет в гостях с "Осером".
Дайо Упамекано - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Вчера, 16:31
 
ФутболСпортБрель ЭмболоУсман ДембелеМатвей СафоновРеннПари Сен-Жермен (ПСЖ)МецЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала