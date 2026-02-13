https://ria.ru/20260213/safonov-2074309920.html
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
"ПСЖ" прервал победную серию в Лиге 1, Сафонов пропустил три мяча
"Ренн" одержал победу над "Пари Сен-Жермен" в матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
футбол
спорт
брель эмболо
усман дембеле
матвей сафонов
ренн
пари сен-жермен (псж)
мец
