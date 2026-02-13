"Теперь запрещено". СМИ рассказали о новом решении, затронувшем россиян

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas, пишет Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от немецкого производителя Adidas, пишет Mash

"Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено", — говорится в публикации.

Отмечается, что под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma.

По данным издания, Adidas после 2022 года продолжал неофициально поставлять товары в Россию через Казахстан , где делались сертификаты соответствия, которые потом прикладывались на таможне. Из-за наплыва поддельных документов правила ужесточили. В качестве примера приведен магазин "Ламода", который столкнулся с проверкой на таможне, где потребовали оригиналы сертификатов и протоколы.

"Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты соответствия, выданные именно этим аккредитационным органом", — сообщается в материале.

Mash добавил, что зарубежные бренды, которые официально приостановили свою деятельность в России, но все же продолжают поставки, получают сертификаты соответствия в государствах ЕАЭС , а отсутствие этих документов грозит магазинам штрафами, изъятием продукции и временной остановкой деятельности.

В октябре 2022 года Adidas объявил о прекращении деятельности в России.