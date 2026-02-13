https://ria.ru/20260213/rossija-2074173278.html
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК - РИА Новости, 13.02.2026
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК
Россия в прошлом году повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК: по зерну показатель достиг 161%, по рыбе и рыбопродуктам - почти 129%, по мясу -... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:18:00+03:00
2026-02-13T14:18:00+03:00
2026-02-13T15:10:00+03:00
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_55339df68ff74f4b882b1b56609767da.jpg
https://ria.ru/20260110/prodovolstvie-2067146033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56805/99/568059908_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d59dc96a09e2240e286f3cd70166917d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК
Минсельхоз: Россия повысила самообеспеченность по рыбе, зерну и мясу
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК: по зерну показатель достиг 161%, по рыбе и рыбопродуктам - почти 129%, по мясу - 102%, сообщил Минсельхоз РФ.
Как сообщили в министерстве, сельхозпроизводство в 2025 году выросло на 5%. Собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.
«
"В прошлом году повысили самообеспеченность по ключевым позициям: по зерну: до 161%, по рыбе и рыбопродуктам: до 128,8%, по мясу: до 102%, по картофелю: до 97,9%, по овощам и бахчевым: до 89,6%", - говорится в сообщении министерства в национальной платформе Max.
В ведомстве подчеркнули, что в фокусе - усиление позиций по направлениям, где пороговые значения еще не достигнуты. "Это молочная продукция, фрукты и ягоды. В прошлом году показатели по ним тоже выросли", - отметили в сообщении.
Помимо этого, ведомство продолжает работу над повышением эффективности и снижением себестоимости производства - в том числе за счет развития селекции, генетики и применения современных технологий.