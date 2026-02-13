Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК: по зерну показатель достиг 161%, по рыбе и рыбопродуктам - почти 129%, по мясу - 102%, сообщил Минсельхоз РФ.

Как сообщили в министерстве, сельхозпроизводство в 2025 году выросло на 5%. Собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.

« "В прошлом году повысили самообеспеченность по ключевым позициям: по зерну: до 161%, по рыбе и рыбопродуктам: до 128,8%, по мясу: до 102%, по картофелю: до 97,9%, по овощам и бахчевым: до 89,6%", - говорится в сообщении министерства в национальной платформе Max.

В ведомстве подчеркнули, что в фокусе - усиление позиций по направлениям, где пороговые значения еще не достигнуты. "Это молочная продукция, фрукты и ягоды. В прошлом году показатели по ним тоже выросли", - отметили в сообщении.