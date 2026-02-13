Рейтинг@Mail.ru
14:18 13.02.2026 (обновлено: 15:10 13.02.2026)
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК
Россия повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК
Минсельхоз: Россия повысила самообеспеченность по рыбе, зерну и мясу

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в прошлом году повысила самообеспеченность по ключевым позициям в АПК: по зерну показатель достиг 161%, по рыбе и рыбопродуктам - почти 129%, по мясу - 102%, сообщил Минсельхоз РФ.
Как сообщили в министерстве, сельхозпроизводство в 2025 году выросло на 5%. Собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.
«

"В прошлом году повысили самообеспеченность по ключевым позициям: по зерну: до 161%, по рыбе и рыбопродуктам: до 128,8%, по мясу: до 102%, по картофелю: до 97,9%, по овощам и бахчевым: до 89,6%", - говорится в сообщении министерства в национальной платформе Max.

В ведомстве подчеркнули, что в фокусе - усиление позиций по направлениям, где пороговые значения еще не достигнуты. "Это молочная продукция, фрукты и ягоды. В прошлом году показатели по ним тоже выросли", - отметили в сообщении.
Помимо этого, ведомство продолжает работу над повышением эффективности и снижением себестоимости производства - в том числе за счет развития селекции, генетики и применения современных технологий.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В РАН дали прогноз по экспорту российского продовольствия
10 января, 18:05
 
