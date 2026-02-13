Шойгу рассказал о рисках при строительстве США малых реакторов в Армении

"Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор… В случае если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, как впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.