Шойгу рассказал о рисках при строительстве США малых реакторов в Армении
Модель электростанции на Международном форуме «АТОМЭКСПО» - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ядерные технологии
 
11:43 13.02.2026
Шойгу рассказал о рисках при строительстве США малых реакторов в Армении
ядерные технологии
в мире
россия
сергей шойгу
фукусима-1
россия
в мире, россия, сергей шойгу, фукусима-1
Ядерные технологии, В мире, Россия, Сергей Шойгу, Фукусима-1
Шойгу рассказал о рисках при строительстве США малых реакторов в Армении

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия будет поневоле учитывать новые риски в сфере ядерной безопасности, если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, заявил в комментарии РИА Новости секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
В понедельник американский вице-президент Джей Ди Вэнс по итогам визита в Армению заявил, что США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике.
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Москва предложила Еревану разные варианты энергоблоков, заявил посол России
14 мая 2025, 14:34
"Армения, как известно, – сейсмоопасный регион. Уникальное технологическое решение по фундаменту, которое было применено советскими инженерами при строительстве Армянской АЭС, позволило ей успешно пережить страшное землетрясение 1988 года, один энергоблок работает до сих пор… В случае если строительство малых реакторов по американской технологии на территории Армении перейдет в практическую фазу, нам, как впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности", - сказал Шойгу в интервью РИА Новости.
По его словам, РФ по сути надо будет исходить из того, что "рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий".
"Поэтому – да, это следует рассматривать как угрозу. Не хотелось бы проводить параллели, но напомню, что на японской АЭС "Фукусима-1" в результате землетрясения были разрушены именно американские реакторы, и это привело к масштабному радиоактивному заражению окружающей среды", - отметил секретарь совбеза РФ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США поставят Армении реакторы для развития ядерной энергетики, заявил Вэнс
9 февраля, 18:56
 
