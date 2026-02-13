РЭЦ рассказал об успехах экспортеров на "Иннопром. Саудовская Аравия"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Потенциал экспортных контрактов на "Иннопром. Саудовская Аравия" превысил 8,7 миллиарда рублей, при этом средний деловой потенциал одних переговоров составляет порядка 33 миллионов рублей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

Российские компании подвели предварительные итоги участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", которая прошла в Эр-Рияде. За три дня работы на национальной экспозиции под брендом Made in Russia, организованной РЭЦ, участники провели более 250 деловых переговоров.

Международное мероприятие состоялось в Эр-Рияде на площадке The Arena Riyadh Venue с 8 по 10 февраля. На коллективном стенде РЭЦ свои передовые разработки представили 38 ведущих отечественных компаний из 15 регионов страны. Широкая география участников - от Санкт-Петербурга и Москвы до Новосибирской и Свердловской областей - подтвердила высокую готовность российских регионов к системной международной экспансии.

Экспозиция продемонстрировала достижения российских инженеров сразу в нескольких стратегических сегментах. В направлении Smart City и энергетики были показаны инновационная электротехника, модульные центры обработки данных и интеллектуальные системы учета ресурсов. Сектор промышленного инжиниринга охватил оборудование для механизации строительства, новые композитные материалы и аддитивные технологии, включая 3D-печать. Сферу IT и приборостроения представили беспилотные авиационные системы, аналитическое оборудование, а также современные решения в области кибербезопасности.

"Эффективность работы экспозиции подтверждается высоким качеством нетворкинга: 86% проведенных переговоров признаны компаниями целевыми. Согласно данным опроса участников, потенциал сделок только по уже проработанным контактам оценивается в 6,6 миллиарда рублей. Прогнозируемый же общий объем экспортных контрактов по итогам всех встреч на стенде может достичь 8,7 миллиарда рублей, при этом средний деловой потенциал одних переговоров составляет порядка 33 миллионов рублей", - отмечает РЭЦ.

РЭЦ продолжает системную поддержку отечественных производителей при выходе на рынки Ближнего Востока. Напоминаем, что ознакомиться с актуальным графиком международных выставок и бизнес-миссий, а также подать заявку на участие с государственной поддержкой можно в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

Сервис "Мероприятия" позволяет компаниям заранее планировать выставочную деятельность, выбирать наиболее перспективные рынки сбыта и отслеживать все этапы прохождения заявок на господдержку в едином личном кабинете.