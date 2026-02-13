Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ рассказал об успехах экспортеров на "Иннопром. Саудовская Аравия"
16:26 13.02.2026
РЭЦ рассказал об успехах экспортеров на "Иннопром. Саудовская Аравия"
Стенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде
Стенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Потенциал экспортных контрактов на "Иннопром. Саудовская Аравия" превысил 8,7 миллиарда рублей, при этом средний деловой потенциал одних переговоров составляет порядка 33 миллионов рублей, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
Российские компании подвели предварительные итоги участия в международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", которая прошла в Эр-Рияде. За три дня работы на национальной экспозиции под брендом Made in Russia, организованной РЭЦ, участники провели более 250 деловых переговоров.
Говядина - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
РЭЦ рассказал о перспективах по поставкам мяса в Саудовскую Аравию
9 февраля, 16:15
Международное мероприятие состоялось в Эр-Рияде на площадке The Arena Riyadh Venue с 8 по 10 февраля. На коллективном стенде РЭЦ свои передовые разработки представили 38 ведущих отечественных компаний из 15 регионов страны. Широкая география участников - от Санкт-Петербурга и Москвы до Новосибирской и Свердловской областей - подтвердила высокую готовность российских регионов к системной международной экспансии.
Экспозиция продемонстрировала достижения российских инженеров сразу в нескольких стратегических сегментах. В направлении Smart City и энергетики были показаны инновационная электротехника, модульные центры обработки данных и интеллектуальные системы учета ресурсов. Сектор промышленного инжиниринга охватил оборудование для механизации строительства, новые композитные материалы и аддитивные технологии, включая 3D-печать. Сферу IT и приборостроения представили беспилотные авиационные системы, аналитическое оборудование, а также современные решения в области кибербезопасности.
"Эффективность работы экспозиции подтверждается высоким качеством нетворкинга: 86% проведенных переговоров признаны компаниями целевыми. Согласно данным опроса участников, потенциал сделок только по уже проработанным контактам оценивается в 6,6 миллиарда рублей. Прогнозируемый же общий объем экспортных контрактов по итогам всех встреч на стенде может достичь 8,7 миллиарда рублей, при этом средний деловой потенциал одних переговоров составляет порядка 33 миллионов рублей", - отмечает РЭЦ.
РЭЦ продолжает системную поддержку отечественных производителей при выходе на рынки Ближнего Востока. Напоминаем, что ознакомиться с актуальным графиком международных выставок и бизнес-миссий, а также подать заявку на участие с государственной поддержкой можно в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Сервис "Мероприятия" позволяет компаниям заранее планировать выставочную деятельность, выбирать наиболее перспективные рынки сбыта и отслеживать все этапы прохождения заявок на господдержку в едином личном кабинете.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра Исрафил Али-Заде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
РЭЦ видит огромный потенциал партнерства с Саудовской Аравией
8 февраля, 13:52
 
Экономика Санкт-Петербург Москва Свердловская область Российский экспортный центр (РЭЦ) Иннопром
 
 
