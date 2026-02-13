https://ria.ru/20260213/pvr-2074063693.html
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР - РИА Новости, 13.02.2026
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР
Пункт временного размещения организован в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ, сообщили в администрации города. РИА Новости, 13.02.2026
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоград
волгоградская область
2026
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР
В Волгограде после атаки беспилотников ВСУ организовали ПВР