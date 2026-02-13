Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/pvr-2074063693.html
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР - РИА Новости, 13.02.2026
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР
Пункт временного размещения организован в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ, сообщили в администрации города. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:11:00+03:00
2026-02-13T03:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
волгоград
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912847603_0:193:3187:1986_1920x0_80_0_0_00a32d0c01771a45cfdfd581d039a280.jpg
https://ria.ru/20260213/udar-2074060117.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912847603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a33c929b0c6d9add5008c9c2cd27056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волгоград, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы Украины
В Волгограде после атаки ВСУ организовали ПВР

В Волгограде после атаки беспилотников ВСУ организовали ПВР

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пункт временного размещения организован в Волгограде после атаки беспилотников ВСУ, сообщили в администрации города.
Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил, что в пятницу Волгоградская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате чего были отмечены повреждения в жилых домах города, пострадали три человека.
"На время работы оперативных служб для жителей открыт пункт временного размещения на территории школы №102", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Отмечается, что муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы для перевозки жильцов к ПВР. Для людей в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, уточнили в администрации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке
Вчера, 02:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВолгоградВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала