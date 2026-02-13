Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство россиян (74,8%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 78,5% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (74,8%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 14,6% оценили его работу негативно. Кроме того, 78,5% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 16,7% граждан.
Работу правительства России одобряют 47,5% опрошенных, не одобряют - 20,9%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 58,2% россиян, 20,1% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,8% россиян назвали "Единую Россию", 10% - ЛДПР, 9,2% - КПРФ, 8,4% - партию "Новые люди", 5,3% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 2 по 8 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.