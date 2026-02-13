Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 13.02.2026
13:54 13.02.2026
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире
Три женщины пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.02.2026
2026
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире

Три женщины пострадали при пожаре в Калининском районе Петербурга

© Фото : ГУ МЧС России по Санкт-ПетербургуСотрудники МЧС на месте пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Три женщины пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС.
Пожар произошел в Калининском районе. В однокомнатной квартире площадью 30 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 15 квадратных метров. В 12.34 мск пожар был ликвидирован.
"В результате пожара пострадали три женщины, госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: две единицы техники и 10 человек.
