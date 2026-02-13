https://ria.ru/20260213/pozhar-2074165315.html
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 13.02.2026
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире
Три женщины пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:54:00+03:00
2026-02-13T13:54:00+03:00
2026-02-13T13:54:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074163040_0:0:605:341_1920x0_80_0_0_fffe408fa2cda10b102d8a6593a904b5.jpg
https://ria.ru/20260212/moskva-2073874056.html
санкт-петербург
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074163040_0:0:605:453_1920x0_80_0_0_aa084d46030e0cc4f42149be8e5bbee9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, калининский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге три женщины пострадали при пожаре в квартире
Три женщины пострадали при пожаре в Калининском районе Петербурга