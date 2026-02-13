Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера - РИА Новости, 13.02.2026
17:00 13.02.2026 (обновлено: 17:41 13.02.2026)
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера - РИА Новости, 13.02.2026
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали за азартные игры, сообщает новостной портал The Phuket News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, казахстан, таиланд, бангкок, пхетхонгтхан чинават
В мире, Казахстан, Таиланд, Бангкок, Пхетхонгтхан Чинават
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера

Полиция на Пхукете задержала за игру в покер 7 россиян, украинца и казахстанца

© Фото : Chalong PoliceЗадержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете
Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Chalong Police
Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете
БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости. В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали за азартные игры, сообщает новостной портал The Phuket News со ссылкой на полицию.
"Семеро граждан России, <...> гражданин Украины и <...> гражданин Казахстана задержаны <...> на частной вилле в районе Равай во время нелегальной игры в покер", — говорится в материале.
© Фото : Chalong PoliceЗадержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете
Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Chalong Police
Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете
О запланированном мероприятии полицейские узнали из соцсетей: кто-то разместил объявление с приглашением русскоязычных иностранцев. Для участия необходимо было сделать взнос 20 тысяч бат.
Нарушителей задержали с поличным: правоохранители дождались, пока начнется игра, и только потом ворвались на территорию виллы.
Выходцев бывших республик СССР доставили в участок. У них конфисковали столы для покера, карты, фишки, наличные, компьютеры и смартфоны. Сейчас полиция проверяет их визовый статус.
В миреКазахстанТаиландБангкокПхетхонгтхан Чинават
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
