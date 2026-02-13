https://ria.ru/20260213/phuket-2074227321.html
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера - РИА Новости, 13.02.2026
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали за азартные игры, сообщает новостной портал The Phuket News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.02.2026
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера
Полиция на Пхукете задержала за игру в покер 7 россиян, украинца и казахстанца
БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости.
В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали за азартные игры, сообщает новостной портал The Phuket News
со ссылкой на полицию.
"Семеро граждан России
, <...> гражданин Украины
и <...> гражданин Казахстана
задержаны <...> на частной вилле в районе Равай во время нелегальной игры в покер", — говорится в материале.
О запланированном мероприятии полицейские узнали из соцсетей: кто-то разместил объявление с приглашением русскоязычных иностранцев. Для участия необходимо было сделать взнос 20 тысяч бат.
Нарушителей задержали с поличным: правоохранители дождались, пока начнется игра, и только потом ворвались на территорию виллы.
Выходцев бывших республик СССР доставили в участок. У них конфисковали столы для покера, карты, фишки, наличные, компьютеры и смартфоны. Сейчас полиция проверяет их визовый статус.
Задержанных предварительно обвинили в организации и участии в нелегальной игре. За это им может грозить до четырех лет тюрьмы, сообщил портал.
С октября 2025 года азартные игры в Таиланде полностью запрещены. Исключение — государственная лотерея и тотализатор на скачках, которые проводятся сейчас только в Бангкоке
