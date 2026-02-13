Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете

Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете

© Фото : Chalong Police Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете

В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали из-за покера

БАНГКОК, 13 фев — РИА Новости. В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали за азартные игры, сообщает новостной портал В Таиланде семерых россиян, украинца и казахстанца задержали за азартные игры, сообщает новостной портал The Phuket News со ссылкой на полицию.

"Семеро граждан России , <...> гражданин Украины и <...> гражданин Казахстана задержаны <...> на частной вилле в районе Равай во время нелегальной игры в покер", — говорится в материале.

© Фото : Chalong Police Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете © Фото : Chalong Police Задержание граждан России, Украины и Казахстана за нелегальную игру в покер на Пхукете

О запланированном мероприятии полицейские узнали из соцсетей: кто-то разместил объявление с приглашением русскоязычных иностранцев. Для участия необходимо было сделать взнос 20 тысяч бат .

Нарушителей задержали с поличным: правоохранители дождались, пока начнется игра, и только потом ворвались на территорию виллы.

Выходцев бывших республик СССР доставили в участок. У них конфисковали столы для покера, карты, фишки, наличные, компьютеры и смартфоны. Сейчас полиция проверяет их визовый статус.

Задержанных предварительно обвинили в организации и участии в нелегальной игре. За это им может грозить до четырех лет тюрьмы, сообщил портал.