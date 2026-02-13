Рейтинг@Mail.ru
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим - РИА Новости, 13.02.2026
03:39 13.02.2026
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим - РИА Новости, 13.02.2026
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим
Онкопациент условно считается выздоровевшим, если у него нет рецидива в течение пяти лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:39:00+03:00
2026-02-13T03:39:00+03:00
здоровье - общество, александр румянцев, российская академия наук
Здоровье - Общество, Александр Румянцев, Российская академия наук
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим

РИА Новости: пациента с онкологией считают выздоровевшим при отсутствии рецидива

© Pixabay / RazorMaxМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Pixabay / RazorMax
Мужчина на приеме у врача . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Онкопациент условно считается выздоровевшим, если у него нет рецидива в течение пяти лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
"У нас в онкологии оценка результата происходит не менее чем через пять лет безрецидивного течения болезни. Если нет рецидива пять лет, мы условно считаем, что человек выздоровел. И тогда мы можем такую оценку дать", - сказал Румянцев.
Он добавил, что вакцинация от онкологии является одним из видов иммунотерапии.По его словам, она должна найти свое место в протокольном ведении пациентов в комбинации с другими лекарствами.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
4 февраля, 02:36
4 февраля, 02:36
 
