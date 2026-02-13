Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Онкопациент условно считается выздоровевшим, если у него нет рецидива в течение пяти лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Он добавил, что вакцинация от онкологии является одним из видов иммунотерапии.По его словам, она должна найти свое место в протокольном ведении пациентов в комбинации с другими лекарствами.