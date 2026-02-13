https://ria.ru/20260213/patsient-2074065427.html
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим
Онкопациент условно считается выздоровевшим, если у него нет рецидива в течение пяти лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и... РИА Новости, 13.02.2026
здоровье - общество, александр румянцев, российская академия наук
Здоровье - Общество, Александр Румянцев, Российская академия наук
Онколог рассказал, когда пациент считается выздоровевшим
