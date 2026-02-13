https://ria.ru/20260213/palladiy-2074273344.html
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
Возможное введение пошлины на импорт российского необработанного палладия в США нанесет сильнейший удар по американской промышленности, а нишу поставок из... РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
Эксперт Хазанов: пошлины на палладий из РФ нанесут удар по промышленности США
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возможное введение пошлины на импорт российского необработанного палладия в США нанесет сильнейший удар по американской промышленности, а нишу поставок из России Штаты заполнить не смогут, поскольку ее доля составляет 30-35% от всего ввозимого металла в страну, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Минторг США
10 февраля заявил о предварительном решении ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России
в размере 132,83%.
"Введение такой, в прямом смысле, безумной пошлины нанесет сильнейший удар по многим отраслям американской промышленности, начиная от автомобилестроения и заканчивая химией и нефтепереработкой: круг стран, производящих палладий, сравнительно скромен и ни одна из них попросту не сможет заменить Россию, сообща у них тоже ничего не получится", - прокомментировал эксперт.
Хазанов указал, что доля России в импорте палладия в США может быть оценена в пределах 30-35% и уступает ЮАР
с их 40%.
Аналитик отметил, что прогноз негативного влияния на США от введения таких ограничений против России зависит от нескольких факторов. Первый из них - периодические энергетические блэкауты в североамериканских и африканских компаниях. Второй - истощение рентабельных залежей палладия.
"В ближайшие годы за пределами России практически не планируется ввод в эксплуатацию новых месторождений палладия", - добавил аналитик.
По словам Хазанова, на Россию предлагаемая пошлина не подействует критически. Возможное введение повлияет лишь на изменение направлений поставок на глобальном рынке тех объемов палладия, от которых США откажутся.