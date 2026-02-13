Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/palladiy-2074273344.html
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России - РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России
Возможное введение пошлины на импорт российского необработанного палладия в США нанесет сильнейший удар по американской промышленности, а нишу поставок из... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:59:00+03:00
2026-02-13T18:59:00+03:00
россия
сша
юар
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563984166_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_a00397352925216686c4a441b193d82e.jpg
https://ria.ru/20251205/peskov-2060102649.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046011032.html
россия
сша
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563984166_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d4b7b54a14b3ff3044f63577ee8fe987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, юар, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Россия, США, ЮАР, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперт оценил последствия введения пошлины на палладий из России

Эксперт Хазанов: пошлины на палладий из РФ нанесут удар по промышленности США

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлиток палладия
Слиток палладия - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Слиток палладия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Возможное введение пошлины на импорт российского необработанного палладия в США нанесет сильнейший удар по американской промышленности, а нишу поставок из России Штаты заполнить не смогут, поскольку ее доля составляет 30-35% от всего ввозимого металла в страну, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Минторг США 10 февраля заявил о предварительном решении ввести антидемпинговую пошлину в отношении импорта необработанного палладия из России в размере 132,83%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Песков рассказал о позиции России насчет американских пошлин
5 декабря 2025, 15:20
"Введение такой, в прямом смысле, безумной пошлины нанесет сильнейший удар по многим отраслям американской промышленности, начиная от автомобилестроения и заканчивая химией и нефтепереработкой: круг стран, производящих палладий, сравнительно скромен и ни одна из них попросту не сможет заменить Россию, сообща у них тоже ничего не получится", - прокомментировал эксперт.
Хазанов указал, что доля России в импорте палладия в США может быть оценена в пределах 30-35% и уступает ЮАР с их 40%.
Аналитик отметил, что прогноз негативного влияния на США от введения таких ограничений против России зависит от нескольких факторов. Первый из них - периодические энергетические блэкауты в североамериканских и африканских компаниях. Второй - истощение рентабельных залежей палладия.
"В ближайшие годы за пределами России практически не планируется ввод в эксплуатацию новых месторождений палладия", - добавил аналитик.
По словам Хазанова, на Россию предлагаемая пошлина не подействует критически. Возможное введение повлияет лишь на изменение направлений поставок на глобальном рынке тех объемов палладия, от которых США откажутся.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал, к чему приведет рост пошлин США для партнеров России
2 октября 2025, 20:41
 
РоссияСШАЮАРВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала