07:52 13.02.2026
Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей
Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей
Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей

Пляж в Бодруме, Турция
Пляж в Бодруме, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидерами спроса в ценовой категории до 100 тысяч рублей у российских туристов этой весной стали Санкт-Петербург и Краснодарский край, а среди зарубежных направлений - Турция, Абхазия и Египет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
"Среди внутренних маршрутов традиционно лидирует Санкт-Петербург. На втором месте по популярности - Краснодарский край. Среди зарубежных направлений весной туристы чаще всего выбирают Абхазию, Турцию и Египет", - рассказал туроператор.
Набережная в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян
4 февраля, 09:40
4 февраля, 09:40
По их данным, недельный тур в Санкт-Петербург с перелетом и проживанием в отеле обойдется в 31,1 тысячи рублей на двоих. В то же время поездка в Сочи начинается от 51,5 тысячи рублей.
"Стабильный интерес сохраняется и к курортам Кавказских Минеральных Вод", - отмечает представитель "Спектрума". Размещение в трехзвездочном отеле в Кисловодске оценивается от 80 тысяч рублей на двоих.
По словам туроператора, в число востребованных экскурсионных направлений также вошла Казань, где стоимость начинается от 48,9 тысячи рублей.
Что касается зарубежных направлений, туры в Абхазию на двоих с проживанием в отеле доступны от 67,6 тысячи рублей, в Турцию - от 62,4 тысячи, а в Египет - от 79,5 тысячи.
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Эксперты рассказали, как сэкономить на летнем отдыхе
9 февраля, 12:03
9 февраля, 12:03
 
Туризм Санкт-Петербург Турция Абхазия Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
