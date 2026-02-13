Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидерами спроса в ценовой категории до 100 тысяч рублей у российских туристов этой весной стали Санкт-Петербург и Краснодарский край, а среди зарубежных направлений - Турция, Абхазия и Египет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
"Среди внутренних маршрутов традиционно лидирует Санкт-Петербург. На втором месте по популярности - Краснодарский край. Среди зарубежных направлений весной туристы чаще всего выбирают Абхазию, Турцию и Египет", - рассказал туроператор.
По их данным, недельный тур в Санкт-Петербург с перелетом и проживанием в отеле обойдется в 31,1 тысячи рублей на двоих. В то же время поездка в Сочи начинается от 51,5 тысячи рублей.
"Стабильный интерес сохраняется и к курортам Кавказских Минеральных Вод", - отмечает представитель "Спектрума". Размещение в трехзвездочном отеле в Кисловодске оценивается от 80 тысяч рублей на двоих.
По словам туроператора, в число востребованных экскурсионных направлений также вошла Казань, где стоимость начинается от 48,9 тысячи рублей.
Что касается зарубежных направлений, туры в Абхазию на двоих с проживанием в отеле доступны от 67,6 тысячи рублей, в Турцию - от 62,4 тысячи, а в Египет - от 79,5 тысячи.
