Названы самые популярные направления для отдыха весной до 100 тысяч рублей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидерами спроса в ценовой категории до 100 тысяч рублей у российских туристов этой весной стали Санкт-Петербург и Краснодарский край, а среди зарубежных направлений - Турция, Абхазия и Египет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".