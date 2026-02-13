Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады

РИА Новости Спорт — о самых привлекательных спортсменках, приехавших в Италию на XXV зимние Олимпийские игры.

Аделия Петросян (Россия)

Начнем подборку с главной надежды нашей страны, 18-летней фигуристки из группы Этери Тутберидзе Аделии Петросян. Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России видится одной из фавориток женского одиночного турнира.

© Фотография из соцсетей Аделия Петросян © Фотография из соцсетей Аделия Петросян

Следующая неделя станет важнейшей в карьере москвички: 17 февраля она представит на суд зрителей короткую программу, а спустя двое суток выйдет на лед с произвольной программой.

Анастасия Губанова (Грузия)

Родившаяся в Тольятти фигуристка-одиночница сменила спортивное гражданство из-за большой конкуренции на родине: в 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение Губановой перейти в сборную Грузии. Спортсменка шансом воспользовалась и в 2023-м принесла грузинам первое золото чемпионата Европы.

Как и Петросян, Губанова будет выступать на главном турнире четырехлетия через несколько дней.

© Фотография из соцсетей Анастасия Губанова © Фотография из соцсетей Анастасия Губанова

Марина Зуева (Белоруссия)

Конькобежка из Минска приехала на свою третью Олимпиаду. Ранее спортсменка уже представляла соседнюю страну на Играх в Пхенчхане и Пекине.

© Фотография из соцсетей Марина Зуева © Фотография из соцсетей Марина Зуева

Кимми Репонд (Швейцария)

Красивой фигуристке, выступающей в одиночном катании, всего 19 лет. Нет сомнений: если бы не профессиональный спорт, швейцарка с бронзой чемпионата Европы 2023 года нашла бы себя в модельном бизнесе.

© Фотография из соцсетей Кимми Репонд © Фотография из соцсетей Кимми Репонд

Лора Христова (Болгария)

Одна из главных сенсаций Олимпиады. Биатлонистка неожиданно взяла бронзу в индивидуальной гонке.

© Фотография из соцсетей Лора Христова © Фотография из соцсетей Лора Христова

Дарья Олесик (Россия)

Для нашей спортсменки первая в профессиональной карьере Олимпиада уже закончилась: 10 февраля 21-летняя Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях по санному спорту.

Лоранс Фурнье-Бодри (Франция)

А вот и олимпийская чемпионка 2026 года в танцах на льду Лоранс Фурнье-Бодри. Француженка взяла золото пару дней назад в паре с печально известным Гийомом Сизероном, и теперь тысячи поклонников по всему миру узнали про спортсменку с выразительным лицом и достаточно крепким телосложением.

Ранее фигуристка признавалась, что хочет показать новому поколению фигуристок: "красивое тело – это здоровое тело". И что предпочла худобе силу, полученную благодаря изнуряющим тренировкам, направленным на набор массы.

Эйлин Гу (Китай)

Миловидная китаянка американского происхождения зарабатывает в разы больше на рекламных контрактах, нежели на фристайле. 22-летняя атлетка на Играх бьется за награды в трех экстремальных дисциплинах.

Эйлин, кстати, имеет в активе крутые достижения в спорте: на Олимпиаде-2022 в Пекине она взяла четыре медали, две из которых были высшей пробы, а еще две — серебряные.

© Фотография из соцсетей Эйлин Гу © Фотография из соцсетей Эйлин Гу

Линдси Вонн (США)

Восстановившаяся после тяжелой травмы олимпийская чемпионка 2010 года, имеющая на своем счету более 80 побед на этапах Кубка мира Линдси Вонн толком не смогла зажечь в Италии. Во время скоростного спуска эффектная американская горнолыжница зацепила флажок и влетела головой в снег. Падение выглядело жутко. Спортсменку экстренно доставили в больницу на вертолете с переломом ноги.

Накануне стало известно, что Вонн перенесла уже три операции. Скорее всего, на этом спортивный путь Линдси окончен.

© Фотография из соцсетей Линдси Вонн © Фотография из соцсетей Линдси Вонн

Ютта Лердам (Нидерланды)

Однозначная, самая узнаваемая красавица, приехавшая на Олимпиаду-2026. Даже не приехавшая, а прилетевшая... На частном самолете и с бокалом шампанского, из-за чего множество болельщиков обрушились с критикой на представительницу Нидерландов Ютту Лердам, так любящую внимание и роскошь.

© Getty Images / Joosep Martinson Ютта Лердам © Getty Images / Joosep Martinson Ютта Лердам

Впрочем, хейт только подстегнул популярную конькобежку. В начале недели она стала чемпионкой Олимпиады в Италии на дистанции 1000 метров, установив рекорд Игр. Кстати, тренируется очаровательная блондинка под руководством экс-главного тренера сборной России Константина Полтавца, а ее будущий муж — скандальный блогер-боксер из США Джейк Пол.