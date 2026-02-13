Рейтинг@Mail.ru
Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады
07:30 13.02.2026
Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады
Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады
РИА Новости Спорт — о самых привлекательных спортсменках, приехавших в Италию на XXV зимние Олимпийские игры. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Секс-символ на льду и американка с переломом: главные красотки Олимпиады

РИА Новости Спорт — о самых привлекательных спортсменках, приехавших в Италию на XXV зимние Олимпийские игры.

Аделия Петросян (Россия)

Начнем подборку с главной надежды нашей страны, 18-летней фигуристки из группы Этери Тутберидзе Аделии Петросян. Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России видится одной из фавориток женского одиночного турнира.
Следующая неделя станет важнейшей в карьере москвички: 17 февраля она представит на суд зрителей короткую программу, а спустя двое суток выйдет на лед с произвольной программой.
Анастасия Губанова (Грузия)

Родившаяся в Тольятти фигуристка-одиночница сменила спортивное гражданство из-за большой конкуренции на родине: в 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение Губановой перейти в сборную Грузии. Спортсменка шансом воспользовалась и в 2023-м принесла грузинам первое золото чемпионата Европы.
Как и Петросян, Губанова будет выступать на главном турнире четырехлетия через несколько дней.
Марина Зуева (Белоруссия)

Конькобежка из Минска приехала на свою третью Олимпиаду. Ранее спортсменка уже представляла соседнюю страну на Играх в Пхенчхане и Пекине.
Кимми Репонд (Швейцария)

Красивой фигуристке, выступающей в одиночном катании, всего 19 лет. Нет сомнений: если бы не профессиональный спорт, швейцарка с бронзой чемпионата Европы 2023 года нашла бы себя в модельном бизнесе.
Лора Христова (Болгария)

Одна из главных сенсаций Олимпиады. Биатлонистка неожиданно взяла бронзу в индивидуальной гонке.
Дарья Олесик (Россия)

Для нашей спортсменки первая в профессиональной карьере Олимпиада уже закончилась: 10 февраля 21-летняя Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях по санному спорту.
Лоранс Фурнье-Бодри (Франция)

А вот и олимпийская чемпионка 2026 года в танцах на льду Лоранс Фурнье-Бодри. Француженка взяла золото пару дней назад в паре с печально известным Гийомом Сизероном, и теперь тысячи поклонников по всему миру узнали про спортсменку с выразительным лицом и достаточно крепким телосложением.
Ранее фигуристка признавалась, что хочет показать новому поколению фигуристок: "красивое тело – это здоровое тело". И что предпочла худобе силу, полученную благодаря изнуряющим тренировкам, направленным на набор массы.
Эйлин Гу (Китай)

Миловидная китаянка американского происхождения зарабатывает в разы больше на рекламных контрактах, нежели на фристайле. 22-летняя атлетка на Играх бьется за награды в трех экстремальных дисциплинах.
Эйлин, кстати, имеет в активе крутые достижения в спорте: на Олимпиаде-2022 в Пекине она взяла четыре медали, две из которых были высшей пробы, а еще две — серебряные.
Линдси Вонн (США)

Восстановившаяся после тяжелой травмы олимпийская чемпионка 2010 года, имеющая на своем счету более 80 побед на этапах Кубка мира Линдси Вонн толком не смогла зажечь в Италии. Во время скоростного спуска эффектная американская горнолыжница зацепила флажок и влетела головой в снег. Падение выглядело жутко. Спортсменку экстренно доставили в больницу на вертолете с переломом ноги.
Накануне стало известно, что Вонн перенесла уже три операции. Скорее всего, на этом спортивный путь Линдси окончен.
Ютта Лердам (Нидерланды)

Однозначная, самая узнаваемая красавица, приехавшая на Олимпиаду-2026. Даже не приехавшая, а прилетевшая... На частном самолете и с бокалом шампанского, из-за чего множество болельщиков обрушились с критикой на представительницу Нидерландов Ютту Лердам, так любящую внимание и роскошь.
Впрочем, хейт только подстегнул популярную конькобежку. В начале недели она стала чемпионкой Олимпиады в Италии на дистанции 1000 метров, установив рекорд Игр. Кстати, тренируется очаровательная блондинка под руководством экс-главного тренера сборной России Константина Полтавца, а ее будущий муж — скандальный блогер-боксер из США Джейк Пол.
Больше фактов о новоиспеченной победительнице Игр в нашем материале:
