https://ria.ru/20260213/mvd-2074080358.html
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты - РИА Новости, 13.02.2026
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
Фотография банковской карты с закрашенными данными не гарантирует защиты от мошенников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:58:00+03:00
2026-02-13T08:58:00+03:00
2026-02-13T10:33:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_200521c709e57c142eed059fdb893b02.jpg
https://ria.ru/20260212/moshenniki-2073798277.html
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074063087.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_196:37:2878:2048_1920x0_80_0_0_5c9563f07294038ea5588bf42181ea19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
В МВД предупредили о риске закрашивания данных на фото банковских карт
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Фотография банковской карты с закрашенными данными не гарантирует защиты от мошенников, предупредили в управлении
по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Многие уверены в том, что если "закрасить" данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить", — говорится в сообщении.
Киберполицейские пояснили, что не все инструменты рисования дают стопроцентную непрозрачность. А размытие изображения не удаляет данные, а только изменяет их. В открытом доступе есть алгоритмы, умеющие частично восстанавливать текст, особенно если он крупный и контрастный.
Кроме того, некоторые приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения. Иногда это тоже позволяет извлекать исходные данные, добавили в МВД.
По данным ВТБ, в прошлом году жертвами мошенников чаще становились женщины, чем мужчины — 54 процента против 46. При этом средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024-м он достигал 40 лет, то в 2025-м составил 48 лет.
Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов: на Москву
и Подмосковье
— 19 процентов всех случаев, Санкт-Петербург
и Ленобласть — более семи процентов. Минимальное число мошеннических случаев (около одного процента) зарегистрировали в Воронежской и Тульской областях
.