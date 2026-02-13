В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фотография банковской карты с закрашенными данными не гарантирует защиты от мошенников, предупредили в Фотография банковской карты с закрашенными данными не гарантирует защиты от мошенников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Многие уверены в том, что если "закрасить" данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить", — говорится в сообщении.

Киберполицейские пояснили, что не все инструменты рисования дают стопроцентную непрозрачность. А размытие изображения не удаляет данные, а только изменяет их. В открытом доступе есть алгоритмы, умеющие частично восстанавливать текст, особенно если он крупный и контрастный.

Кроме того, некоторые приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения. Иногда это тоже позволяет извлекать исходные данные, добавили в МВД.

По данным ВТБ, в прошлом году жертвами мошенников чаще становились женщины, чем мужчины — 54 процента против 46. При этом средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024-м он достигал 40 лет, то в 2025-м составил 48 лет.