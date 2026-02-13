Рейтинг@Mail.ru
08:58 13.02.2026
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В МВД рассказали о рисках пересылки закрашенного фото банковской карты

Девушка с банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Фотография банковской карты с закрашенными данными не гарантирует защиты от мошенников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Многие уверены в том, что если "закрасить" данные на фотографии маркером в редакторе телефона, то информация будет надежно скрыта. На практике иногда данные все же можно восстановить", — говорится в сообщении.
Киберполицейские пояснили, что не все инструменты рисования дают стопроцентную непрозрачность. А размытие изображения не удаляет данные, а только изменяет их. В открытом доступе есть алгоритмы, умеющие частично восстанавливать текст, особенно если он крупный и контрастный.
Кроме того, некоторые приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения. Иногда это тоже позволяет извлекать исходные данные, добавили в МВД.
По данным ВТБ, в прошлом году жертвами мошенников чаще становились женщины, чем мужчины — 54 процента против 46. При этом средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024-м он достигал 40 лет, то в 2025-м составил 48 лет.
Большинство успешных мошеннических операций пришлось на клиентов из густонаселенных регионов: на Москву и Подмосковье — 19 процентов всех случаев, Санкт-Петербург и Ленобласть — более семи процентов. Минимальное число мошеннических случаев (около одного процента) зарегистрировали в Воронежской и Тульской областях.
