Минпросвещения рассказало о целях предмета "Духовно-нравственная культура"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предмет "Духовно-нравственная культура России", который появится в школах в следующем учебном году, направлен на формирование у учащихся ценностных ориентиров и внутренних убеждений, рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.

В пятницу стало известно о поэтапном введении в школах предмета "Духовно-нравственная культура России". В следующем учебном году дисциплину начнут изучать пятиклассники, а с 2027/28 учебного года предмет появится и в 6-7 классах.

"Чем раньше ребенок соприкасается с культурным и историческим наследием своей страны, тем прочнее эти смыслы укореняются в его сознании и становятся внутренними убеждениями. Введение нового курса гармонично впишется в комплексную и системную работу, проводимую советниками директоров, которые сегодня выступают главными архитекторами воспитательной среды в образовательных организациях и выстраивают ценностные ориентиры для учащихся", - сказал Кудряшов.