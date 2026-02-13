https://ria.ru/20260213/minprosveschenie-2074230649.html
Минпросвещения рассказало о целях предмета "Духовно-нравственная культура"
Минпросвещения рассказало о целях предмета "Духовно-нравственная культура" - РИА Новости, 13.02.2026
Минпросвещения рассказало о целях предмета "Духовно-нравственная культура"
2026-02-13
Минпросвещения рассказало о целях предмета "Духовно-нравственная культура"
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предмет "Духовно-нравственная культура России", который появится в школах в следующем учебном году, направлен на формирование у учащихся ценностных ориентиров и внутренних убеждений, рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.
В пятницу стало известно о поэтапном введении в школах предмета "Духовно-нравственная культура России". В следующем учебном году дисциплину начнут изучать пятиклассники, а с 2027/28 учебного года предмет появится и в 6-7 классах.
"Чем раньше ребенок соприкасается с культурным и историческим наследием своей страны, тем прочнее эти смыслы укореняются в его сознании и становятся внутренними убеждениями. Введение нового курса гармонично впишется в комплексную и системную работу, проводимую советниками директоров, которые сегодня выступают главными архитекторами воспитательной среды в образовательных организациях и выстраивают ценностные ориентиры для учащихся", - сказал Кудряшов.
Он отметил, что новый предмет станет важной содержательной основой, а деятельность советников директоров по воспитанию - практическим продолжением, позволяющим переводить духовные основы из теории в осознанный личный опыт школьников и студентов.