В Британии сообщили, кто может стать премьером в случае ухода Стармера
19:20 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ministr-2074276380.html
В Британии сообщили, кто может стать премьером в случае ухода Стармера
В Британии сообщили, кто может стать премьером в случае ухода Стармера
Министр обороны Великобритании Джон Хили может стать "компромиссным" премьер-министром в случае ухода с поста Кира Стармера, заявил журналистам политический... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:20:00+03:00
2026-02-13T19:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073139636_0:137:2672:1640_1920x0_80_0_0_564a8dc734bde94c1159da9429f4a34d.jpg
В Британии сообщили, кто может стать премьером в случае ухода Стармера

Синклер: министр обороны Хили может стать премьером в случае ухода Стармера

© REUTERS / Toby MelvilleКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Toby Melville
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили может стать "компромиссным" премьер-министром в случае ухода с поста Кира Стармера, заявил журналистам политический стратег, бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер в ответ на вопрос РИА Новости об амбициях Хили.
"Джон Хили был бы весьма не против того, чтобы стать премьер-министром. Полагаю, он считает себя "компромиссным" кандидатом на этот пост. Возможно, он действительно сможет им стать", - сказал Синклер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Лорд Тьмы тянет на дно Стармера: Британия хоронит очередного премьера
9 февраля, 08:00
При этом, по его словам, ситуация еще может целиком поменяться на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании в США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
В качестве еще одного возможного кандидата на пост премьера Синклер назвал заместителя министра обороны Алистера Карнса, который является героем войны в Афганистане с хорошей репутацией и хорошо поставленной речью.
По мнению экс-советника, который работал при бывшем премьере Гордоне Брауне, у наиболее часто называемых возможных преемников Стармера – главы минздрава Уэса Стритинга, бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер и министра энергетики Эдварда Милибэнда – отсутствует поддержка избирателей.
В целом очевидных претендентов на премьерский пост нет, несмотря на то что карьера Стармера явно подошла к концу, добавил Синклер, назвав Стармера "ходячим мертвецом".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США
5 февраля, 18:44
"Я думаю, что это может означать конец целого поколения политиков-лейбористов… Это экзистенциальная проблема, кризис, надвигающийся на Лейбористскую партию и на левых", - добавил он.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Ранее СМИ сообщили, что Стармер обсуждал свой уход в отставку на фоне скандала. До этого некоторые депутаты-лейбористы призывали к его отставке. Более 60% британцев считают, что Стармер не сможет остаться премьером до конца года, следует из результатов исследования компании YouGov, которое провели в понедельник.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Британские букмекеры оценили вероятность ухода Стармера
11 февраля, 22:41
 
