В Британии сообщили, кто может стать премьером в случае ухода Стармера

ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили может стать "компромиссным" премьер-министром в случае ухода с поста Кира Стармера, заявил журналистам политический стратег, бывший старший советник в партии лейбористов Пол Синклер в ответ на вопрос РИА Новости об амбициях Хили.

Джон Хили был бы весьма не против того, чтобы стать премьер-министром. Полагаю, он считает себя "компромиссным" кандидатом на этот пост. Возможно, он действительно сможет им стать", - сказал Синклер.

При этом, по его словам, ситуация еще может целиком поменяться на фоне скандала со связями экс-посла Великобритании США Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном

В качестве еще одного возможного кандидата на пост премьера Синклер назвал заместителя министра обороны Алистера Карнса, который является героем войны в Афганистане с хорошей репутацией и хорошо поставленной речью.

По мнению экс-советника, который работал при бывшем премьере Гордоне Брауне , у наиболее часто называемых возможных преемников Стармера – главы минздрава Уэса Стритинга, бывшего вице-премьера Анджелы Рэйнер и министра энергетики Эдварда Милибэнда – отсутствует поддержка избирателей.

В целом очевидных претендентов на премьерский пост нет, несмотря на то что карьера Стармера явно подошла к концу, добавил Синклер, назвав Стармера "ходячим мертвецом".

"Я думаю, что это может означать конец целого поколения политиков-лейбористов… Это экзистенциальная проблема, кризис, надвигающийся на Лейбористскую партию и на левых", - добавил он.

После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.