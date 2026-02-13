Умер историк Рой Медведев

С начала 1960-х Медведев активно участвовал в диссидентском движении, редактировал самиздатовский журнал "Политический дневник". В то же время работал над книгой "К суду истории", которую называл главным трудом своей жизни. Рукопись распространялась в самиздате, за это Медведева в 1969 году исключили из КПСС. Книга вышла в 1971-м на Западе.

В том же году Медведева уволили из академии, ему пришлось стать свободным ученым. Он писал книги и статьи по истории, педагогике, социологии, редактировал альманах "XX век". В 1970-1980-х за рубежом выходили его работы о Хрущеве и Сталине.