В ЛДПР назвали провокацией поведение сына Жириновского

2026-02-13
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В ЛДПР назвали провокацией поведение Олега Эйдельштейна — сына основателя партии Владимира Жириновского.
Так в пресс-службе ЛДПР прокомментировали сообщения СМИ о том, что Эйдельштейна не пустили на партийное мероприятие — Международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения", проходивший в МГИМО
.
"Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности", — сказали в партии.
В пресс-службе добавили, что на "Жириновских чтениях" действовала открытая регистрация и все желающие, в том числе иностранцы, без проблем смогли посетить форум. Эйдельштейн же, как считают в ЛДПР, пришел на мероприятие вовсе не для того, чтобы почтить память отца, а исключительно затем, чтобы создать инфоповод.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР и был депутатом Госдумы
всех восьми созывов. Он умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он внебрачный сын Жириновского. При рождении его записали под фамилией Газдаров, но потом он взял фамилию деда с отцовской стороны — Эйдельштейн. В 2024 году суд признал его законным сыном основателя ЛДПР.