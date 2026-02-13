В ЛДПР назвали провокацией поведение сына Жириновского

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В ЛДПР назвали провокацией поведение Олега Эйдельштейна — сына основателя партии Владимира Жириновского.

Так в пресс-службе ЛДПР прокомментировали сообщения СМИ о том, что Эйдельштейна не пустили на партийное мероприятие — Международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения", проходивший в МГИМО

"Такая ситуация с Олегом Эйдельштейном не впервые. Его цель — провокация, он приходит именно на те мероприятия, где всегда действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок. У нас не проходной двор. Это вопросы безопасности", — сказали в партии.

В пресс-службе добавили, что на "Жириновских чтениях" действовала открытая регистрация и все желающие, в том числе иностранцы, без проблем смогли посетить форум. Эйдельштейн же, как считают в ЛДПР, пришел на мероприятие вовсе не для того, чтобы почтить память отца, а исключительно затем, чтобы создать инфоповод.

Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР и был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Он умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.