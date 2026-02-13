Крис Пол объявил о завершении карьеры

"Это все! Спустя более чем 21 год я покидаю баскетбол. В прошлом сезоне я понял, что не смогу продолжать, если не буду дома, с семьей. Эти шесть лет вдали от дома были огромной жертвой для нас, и я знал, что этому должен прийти конец. Я так взволнован тем, что смогу унести с собой в следующую главу все то невероятное, чему меня научил баскетбол. Спасибо всем партнерам, тренерам, руководителям и, самое главное, семье. Я даже не знаю, как вас отблагодарить, но хорошая новость в том, что теперь у меня будет гораздо больше времени, чтобы начать это делать!" - написал Пол в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).