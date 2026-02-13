Крис Пол объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Крис Пол в соцсетях объявил о завершении карьеры баскетболиста.
Летом Пол вернулся в "Лос-Анджелес Клипперс" и объявил, что сезон-2025/26 станет последним в его карьере. Однако разыгрывающий перестал выходить на площадку с начала декабря и суммарно провел 16 матчей в сезоне. СМИ сообщали о конфликте игрока с главным тренером. В декабре клуб объявил о намерении расстаться с Полом. В трансферный дедлайн в феврале Пол в результате обмена оказался в "Торонто Рэпторс", который его отчислил 12 февраля.
"Это все! Спустя более чем 21 год я покидаю баскетбол. В прошлом сезоне я понял, что не смогу продолжать, если не буду дома, с семьей. Эти шесть лет вдали от дома были огромной жертвой для нас, и я знал, что этому должен прийти конец. Я так взволнован тем, что смогу унести с собой в следующую главу все то невероятное, чему меня научил баскетбол. Спасибо всем партнерам, тренерам, руководителям и, самое главное, семье. Я даже не знаю, как вас отблагодарить, но хорошая новость в том, что теперь у меня будет гораздо больше времени, чтобы начать это делать!" - написал Пол в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Полу 40 лет. Текущий сезон стал для него 21-м в НБА. Пол был выбран в первом раунде драфта 2005 года под четвертым номером клубом "Нью-Орлеан Хорнетс" (ныне - "Пеликанс"). В 2011-м американец был обменян в "Клипперс", где играл до 2017 года. Также он выступал в "Хьюстон Рокетс", "Оклахома-Сити Тандер", "Финикс Санз", "Голден Стэйт Уорриорз", "Сан-Антонио Сперс".
Пол является 12-кратным участником Матча звезд, он занимает второе место в истории НБА по количеству передач (12552) и перехватов (2728). В составе сборной США Пол стал победителем Олимпиад в 2008 и 2012 годах, а также бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. В сентябре 2025-го Пол и Леброн Джеймс были введены в Зал славы баскетбола и стали первыми действующими игроками, включенными в него.