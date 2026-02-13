МАГАТЭ возобновило диалог с Ираном, заявил Гросси

ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. МАГАТЭ после ударов США и Израиля по объектам в Иране возобновило диалог с Тегераном, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Нам все же удалось возобновить работу и наладить определенный диалог. <…> Несовершенный, сложный и крайне трудный, но он существует", — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, организация хорошо понимает, как и что именно нужно проверять. Теперь же в первую очередь предстоит определить дальнейшие шаги.

"Возможно, речь идет о ближайших днях, а не неделях или месяцах — когда может появиться свет в конце тоннеля и шанс на достижение договоренностей", — пояснил он.

В начале ноября Гросси заявлял, что почти весь обогащенный уран остается в Иране после ударов по ядерным объектам. До этого в сентябре он утверждал, что МАГАТЭ не видит прямых признаков повышения уровня обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть.

Удары по ядерным объектам

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в тайной реализации ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.

Тегеран отверг эти обвинения, ответив своими атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США : в ночь на 22 июня они поразили ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. На следующий день исламская республика нанесла ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре, объявив, что не намерена идти на дальнейшую эскалацию.