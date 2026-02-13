https://ria.ru/20260213/grossi-2074275516.html
МАГАТЭ возобновило диалог с Ираном, заявил Гросси
МАГАТЭ после ударов США и Израиля по объектам в Иране возобновило диалог с Тегераном, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
2026
МАГАТЭ возобновило диалог с Ираном, заявил Гросси
ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. МАГАТЭ после ударов США и Израиля по объектам в Иране возобновило диалог с Тегераном, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
"Нам все же удалось возобновить работу и наладить определенный диалог. <…> Несовершенный, сложный и крайне трудный, но он существует", — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, организация хорошо понимает, как и что именно нужно проверять. Теперь же в первую очередь предстоит определить дальнейшие шаги.
"Возможно, речь идет о ближайших днях, а не неделях или месяцах — когда может появиться свет в конце тоннеля и шанс на достижение договоренностей", — пояснил он.
В начале ноября Гросси
заявлял, что почти весь обогащенный уран остается в Иране
после ударов по ядерным объектам. До этого в сентябре он утверждал, что МАГАТЭ
не видит прямых признаков повышения уровня обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть.
Удары по ядерным объектам
Израиль
в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в тайной реализации ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
Тегеран отверг эти обвинения, ответив своими атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США
: в ночь на 22 июня они поразили ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. На следующий день исламская республика нанесла ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре, объявив, что не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
В 2015 году Великобритания, Германия
, Китай, Россия
, США, Франция
и Иран заключили Соглашение по иранской ядерной программе, предполагавшее снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ее атомной программы. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа
в мае 2018 года вышли из СВПД
и восстановили санкции. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.