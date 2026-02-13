Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ возобновило диалог с Ираном, заявил Гросси
19:11 13.02.2026 (обновлено: 19:52 13.02.2026)
МАГАТЭ возобновило диалог с Ираном, заявил Гросси
МАГАТЭ после ударов США и Израиля по объектам в Иране возобновило диалог с Тегераном, заявил глава агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.02.2026
ВЕНА, 13 фев — РИА Новости. МАГАТЭ после ударов США и Израиля по объектам в Иране возобновило диалог с Тегераном, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
"Нам все же удалось возобновить работу и наладить определенный диалог. <…> Несовершенный, сложный и крайне трудный, но он существует", — сказал он на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий
12 февраля, 22:17
12 февраля, 22:17
По его словам, организация хорошо понимает, как и что именно нужно проверять. Теперь же в первую очередь предстоит определить дальнейшие шаги.
"Возможно, речь идет о ближайших днях, а не неделях или месяцах — когда может появиться свет в конце тоннеля и шанс на достижение договоренностей", — пояснил он.
В начале ноября Гросси заявлял, что почти весь обогащенный уран остается в Иране после ударов по ядерным объектам. До этого в сентябре он утверждал, что МАГАТЭ не видит прямых признаков повышения уровня обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть.

Удары по ядерным объектам

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в тайной реализации ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Вчера, 19:55
Тегеран отверг эти обвинения, ответив своими атаками. В течение 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня они поразили ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. На следующий день исламская республика нанесла ракетный удар по американской базе Эль-Удейд в Катаре, объявив, что не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Соглашение по иранской ядерной программе, предполагавшее снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ее атомной программы. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Гросси рассказал о позиции МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы
12 февраля, 06:19
12 февраля, 06:19
 
В миреМАГАТЭИранСШАРафаэль ГроссиИзраильСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
