В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак

Нилов предложил закрепить выплаты на федеральном уровне за продолжительный брак
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов
напомнил, что в феврале прошлого года в Госдуму
был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака, 50 тысяч рублей — к 50‑летию и так далее, но инициатива была отклонена.
"Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше", — сказал Нилов.
По его словам, также в обязательном порядке необходимо сохранить существующие региональные выплаты, как это делается, например, в Москве
, Московской области
или Санкт-Петербурге
.
"На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается", — добавил глава думского комитета.
Нилов подчеркнул, что продолжительный брак — это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир для общества. По его мнению, официальное внимание к семейным парам, десятилетиями сохраняющим верность и взаимное уважение, станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи.
"Такие выплаты — это даже не материальная помощь, а знак уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья является безусловным приоритетом государственной политики. Поддержка пар-долгожителей — это реализация государственной семейной политики", — заключил парламентарий.