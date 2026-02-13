В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов напомнил, что в феврале прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака, 50 тысяч рублей — к 50‑летию и так далее, но инициатива была отклонена.

"Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше", — сказал Нилов.

"На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается", — добавил глава думского комитета.

Нилов подчеркнул, что продолжительный брак — это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир для общества. По его мнению, официальное внимание к семейным парам, десятилетиями сохраняющим верность и взаимное уважение, станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи.