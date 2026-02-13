Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак - РИА Новости, 13.02.2026
03:48 13.02.2026 (обновлено: 15:29 13.02.2026)
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак - РИА Новости, 13.02.2026
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак
Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:48:00+03:00
2026-02-13T15:29:00+03:00
ярослав нилов
госдума рф
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД предложили закрепить выплаты за продолжительный брак

Нилов предложил закрепить выплаты на федеральном уровне за продолжительный брак

Торжественная церемония бракосочетания - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Торжественная церемония бракосочетания. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Выплаты супругам, состоящим в браке не менее 50 лет, необходимо закрепить на федеральном уровне, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Нилов напомнил, что в феврале прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось закрепить выплаты в 30 тысяч рублей для пар, проживших в браке 30 лет, 40 тысяч рублей — к 40-летию брака, 50 тысяч рублей — к 50‑летию и так далее, но инициатива была отклонена.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ГД оперативно обсудит пособия для многодетных семей с небольшими доходами
12 февраля, 14:02
"Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше", — сказал Нилов.
По его словам, также в обязательном порядке необходимо сохранить существующие региональные выплаты, как это делается, например, в Москве, Московской области или Санкт-Петербурге.
"На федеральном уровне должна быть дополнительно введена выплата, касающаяся тех пар, кто полвека вместе. Надо действовать поступательно, поэтому в этой части дорабатывается", — добавил глава думского комитета.
Нилов подчеркнул, что продолжительный брак — это не только личное счастье супругов, но и важный социальный ориентир для общества. По его мнению, официальное внимание к семейным парам, десятилетиями сохраняющим верность и взаимное уважение, станет дополнительным стимулом для укрепления института семьи.
"Такие выплаты — это даже не материальная помощь, а знак уважения людям, которые своим примером доказывают, что крепкая семья является безусловным приоритетом государственной политики. Поддержка пар-долгожителей — это реализация государственной семейной политики", — заключил парламентарий.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме рассказали, как рассчитать размер семейной налоговой выплаты
9 февраля, 02:35
 
