CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады
19:32 13.02.2026 (обновлено: 20:01 13.02.2026)
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады

CAS отклонил апелляцию украинца Гераскевича, которого отстранили от Олимпиады

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладислав Гераскевич
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на решение об отстранении от Олимпийских игр в Италии, сообщается на сайте CAS.
В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Президент МОК Кирсти Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в CAS.
Отмечается, что арбитр опиралась на руководство МОК по свободе выражения мнений спортсменов, в котором говорится, что свобода слова является основополагающим правом любого спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, но право выражать свои взгляды ограничено непосредственно во время соревнований.
Подчеркивается, что Гераскевич имел право для выражения своей позиции в микст-зонах, на пресс-конференциях, в социальных сетях, а также мог демонстрировать шлем во время тренировочных заездов. Таким образом, арбитр посчитала санкции к спортсмену соразмерными и не подлежащими отмене.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Украинский провокатор издевается над главой МОК: самый глупый скандал Игр
