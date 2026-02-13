CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста на отстранение от Олимпиады

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича на решение об отстранении от Олимпийских игр в Италии, сообщается на сайте CAS.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Президент МОК Кирсти Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в CAS.

Отмечается, что арбитр опиралась на руководство МОК по свободе выражения мнений спортсменов, в котором говорится, что свобода слова является основополагающим правом любого спортсмена, участвующего в Олимпийских играх, но право выражать свои взгляды ограничено непосредственно во время соревнований.

Подчеркивается, что Гераскевич имел право для выражения своей позиции в микст-зонах, на пресс-конференциях, в социальных сетях, а также мог демонстрировать шлем во время тренировочных заездов. Таким образом, арбитр посчитала санкции к спортсмену соразмерными и не подлежащими отмене.