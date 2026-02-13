"Рыбалка" в Латвии в файлах Эпштейна могла означать вербовку девушек

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Связанные с финансистом Джеффри Эпштейном вербовщицы несовершеннолетних девушек обсуждали в переписке приглашение от премьер-министра Латвии и свое желание совместить это с "рыбалкой", выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.

В письме от 28 мая 2001 года Кэти Воган-Эдвардс пишет некой G.Max: "Читаю почту за прошлую неделю. У меня есть приглашение от премьер-министра Латвии приехать поздороваться. Они рыбачат в Латвии?"

На это следует ответ G.Max: "У них есть очень важные центры разведения рыб в Латвии. Это поменяет твое мнение об этих выходных?"

Премьер-министром Латвии в тот момент был Андрис Берзиньш

Кэти Воган-Эдвардс (Katie Vaughan-Edwards) - одна из учредительниц некоммерческой организации НКО TerraMar Project, которая впоследствии была уличена в международной торговле детьми. По предположению СМИ, G.Max может быть псевдонимом руководительницы TerraMar Project, британской светской львицы Гислейн Максвелл (Ghislaine Maxwell).

В 2019 году после ареста Эпштейна TerraMar Project была закрыта. Следствие доказало, что Максвелл подобрала для Эпштейна четырех несовершеннолетних девушек, которых он склонил к действиям сексуального характера, и за это получала большие суммы денег. В 2022 году Максвелл была приговорена в США к 20 годам тюрьмы.

Гислейн Максвелл в файлах Эпштейна упоминается более 13 тысяч раз, TerraMar Project - 745 раз, а Кэти Воган-Эдвардс - 75 раз.

Ранее РИА Новости сообщало, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн обсуждал в переписке с партнером по кастингам Рамси Элкхоли красоту девушек Латвии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что латвийским правоохранительным органам следует изучить файлы Эпштейна, сообщил портал Baltnews. Как отмечало издание, Латвия упоминается в файлах более 500 раз, а Рига - более 800 раз.