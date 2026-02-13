Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили перспективы возобновления диалога России и ЕС
15:21 13.02.2026
В Совфеде оценили перспективы возобновления диалога России и ЕС
в мире
россия
сша
франция
константин косачев
нато
совет федерации рф
в мире, россия, сша, франция, константин косачев, нато, совет федерации рф
В мире, Россия, США, Франция, Константин Косачев, НАТО, Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. У Евросоюза и НАТО в отличие от США не изменились позиции по отношению к диалогу с Россией, а потому возможные контакты в нынешних условиях не имеют составляющей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Генсек НАТО (Марк) Рютте вслед за (президентом Франции Эммануэлем) Макроном заявил, что поддерживает идею о возобновлении контактов с Россией", - написал политик в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
12 февраля, 21:04
По его словам, контакты всегда лучше, чем их отсутствие.
"Это было, есть и, я уверен, всегда будет принципиальной позицией России. Но есть.. нюанс. Контакты с американской стороной стали возможными и потенциально могут принести пользу в силу того, что (Дональд) Трамп отошёл от подходов (Джо) Байдена, заключавшихся в безоговорочной и безусловной поддержке Украины", - отметил политик.
По мнению сенатора, у этих контактов появилась добавочная стоимость, как только появились оговорки и условия и к украинской, а не только к российской стороне.
"У НАТО в исполнении Рютте и у Евросоюза в исполнении (главы евродипломатии Каи) Каллас оговорок не просматривается в принципе, а условия по-прежнему выдвигаются исключительно к российской стороне", - добавил он.
"И какая от этого польза, позволю себе спросить? Хотя да, мы же вежливые люди. Запросятся – выслушаем", - заключил Косачев.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Контакт неизбежен". В ЕС признали неудобную правду о России
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАФранцияКонстантин КосачевНАТОСовет Федерации РФ
 
 
