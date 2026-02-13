В Совфеде оценили перспективы возобновления диалога России и ЕС

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. У Евросоюза и НАТО в отличие от США не изменились позиции по отношению к диалогу с Россией, а потому возможные контакты в нынешних условиях не имеют составляющей, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Генсек НАТО (Марк) Рютте вслед за (президентом Франции Эммануэлем) Макроном заявил, что поддерживает идею о возобновлении контактов с Россией", - написал политик в своем Telegram-канале

По его словам, контакты всегда лучше, чем их отсутствие.

"Это было, есть и, я уверен, всегда будет принципиальной позицией России . Но есть.. нюанс. Контакты с американской стороной стали возможными и потенциально могут принести пользу в силу того, что (Дональд) Трамп отошёл от подходов (Джо) Байдена, заключавшихся в безоговорочной и безусловной поддержке Украины", - отметил политик.

По мнению сенатора, у этих контактов появилась добавочная стоимость, как только появились оговорки и условия и к украинской, а не только к российской стороне.

"У НАТО в исполнении Рютте и у Евросоюза в исполнении (главы евродипломатии Каи) Каллас оговорок не просматривается в принципе, а условия по-прежнему выдвигаются исключительно к российской стороне", - добавил он.