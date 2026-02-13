СМИ: в Бразилии расследуют контакты Эпштейна с предполагаемой "сводней"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральная прокуратура Бразилии начала расследование, касающееся связей осужденного за секс-торговлю американского финансиста Джеффри Эпштейна в южноамериканской стране, сообщает портал G1.
Поводом для расследования послужила информация о знакомстве Эпштейна с бразильянкой из города Натал – административного центра штата Риу-Гранди-ду-Норти.
Материалы, обнародованные минюстом США, показывают, что в период с 2009 по 2013 год женщина из Натала не только запрашивала у Эпштейна средства на личные расходы и косметические процедуры, но и знакомила миллиардера с другими женщинами.
Как сообщается, жалоба была подана в отделение прокуратуры в Риу-Гранди-ду-Норти. Расследование поручено национальному подразделению по борьбе с международной торговлей людьми и контрабандой мигрантов.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
