СМИ: в Бразилии расследуют контакты Эпштейна с предполагаемой "сводней"

Как сообщается, жалоба была подана в отделение прокуратуры в Риу-Гранди-ду-Норти. Расследование поручено национальному подразделению по борьбе с международной торговлей людьми и контрабандой мигрантов.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.