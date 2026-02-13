Рейтинг@Mail.ru
04:47 13.02.2026
СМИ: юрисконсульт Goldman Sachs уйдет в отставку из-за связей с Эпштейном
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, барак обама, goldman sachs
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Барак Обама, Goldman Sachs
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Главный юрисконсульт банка Goldman Sachs Кэтрин Рюммлер, работавшая ранее советником Белого дома при администрации Барака Обамы, заявила о том, что в июне уйдет в отставку на фоне выявления ее связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Financial Times.
"Рюммлер сообщила Financial Times, что покинет фирму на Уолл-стрит 30 июня", - пишет издание.
Турбьерн Ягланд - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Совет Европы лишил экс-генсека иммунитета из-за связей с Эпштейном
11 февраля, 15:53
Отмечается, что ее решение было принято после того, как опубликованные файлы по делу Эпштейна показали, что она вела с ним обширные беседы в период с 2014 по 2019 год, хотя в 2008 году он уже признал себя виновным по обвинениям в склонении несовершеннолетней к проституции.
Financial Times считает, что уход Рюммлер из Goldman Sachs представляет собой один из самых громких корпоративных скандалов, связанных с разоблачениями по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними для их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре для вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Минюст США раскрыл несколько имен из документов по делу Эпштейна
10 февраля, 19:17
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнБарак ОбамаGoldman Sachs
 
 
