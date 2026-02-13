В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, необходимо обращаться по этому вопросу в Минэнерго, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.