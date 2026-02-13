Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 13.02.2026
13:03 13.02.2026 (обновлено: 13:12 13.02.2026)
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"
2026-02-13T13:03:00+03:00
2026-02-13T13:12:00+03:00
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"

Песков: у РФ нет данных о приостановке транзита нефти по "Дружбе"

© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, необходимо обращаться по этому вопросу в Минэнерго, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, это я не могу сказать. Это надо все-таки обращаться в наше Минэнерго или в компании, которые обеспечивают прокачку. Здесь точной информацией мы не располагаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать информацию о якобы приостановке транзита российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Орбан ответил на угрозы Сикорского взорвать нефтепровод "Дружба"
22 октября 2025, 23:57
 
