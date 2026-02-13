В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, необходимо обращаться по этому вопросу в Минэнерго, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, это я не могу сказать. Это надо все-таки обращаться в наше Минэнерго или в компании, которые обеспечивают прокачку. Здесь точной информацией мы не располагаем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль может прокомментировать информацию о якобы приостановке транзита российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
