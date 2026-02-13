Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко назвал приоритетные задачи в сфере образования
09:36 13.02.2026 (обновлено: 11:04 13.02.2026)
Чернышенко назвал приоритетные задачи в сфере образования
общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Чернышенко назвал приоритетные задачи в сфере образования

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обозначил приоритетные задачи в образовании на 2026 год, среди них развитие школьной инфраструктуры, обеспечение школ кадрами, расширение проекта "Профессионалитет" и доступность ясельных мест.
Под председательством Чернышенко в Координационном центре правительства прошло совещание по итогам 2025 года и планам на 2026 год в системе образования. В нем приняли участие губернаторы всех регионов России, а также представители профильных министерств и ведомств.
"В 2025 году введены в эксплуатацию 80 школ, капитально отремонтированы почти 1,6 тысячи. Новые объекты должны соответствовать современным требованиям доступности и цифровой оснащенности. При этом приоритетная задача – повышение качества образования", - приводят слова Чернышенко в его аппарате.
По словам зампреда правительства, регионам необходимо уделять особое внимание вопросу обеспечения школ кадрами.
"Прошу глав субъектов использовать все имеющиеся инструменты: от целевого набора в педвузы до поддержки молодых специалистов на местах и их привлечения", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер напомнил, что продлен эксперимент по доступности СПО.
"Успешно продолжается реализация федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". В прошлом году создано 136 кластеров и отремонтировано 82 колледжа. Сегодня функционируют 506 кластеров в 86 регионах по 24 отраслям, из них 323 образовательно-производственных кластера. К концу 2026 года в проект должны войти все 89 регионов нашей страны, капремонт осуществлен в 267 организациях", – приводят слова зампреда правительства в его аппарате.
Кроме того, Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей, при строительстве новых детских садов создавать ясельные группы по запросам граждан.
