Экс-премьер Британии Блэр фигурирует в файлах Эпштейна в контексте оргий

ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Британский экс-премьер Тони Блэр упоминается в контексте оргий в файлах по делу обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.

Ранее историк и биограф королевской семьи Эндрю Лоуни заявил, что один из британских экс-премьеров участвовал в оргии с участием трех человек вместе с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвел. При этом он не уточнил, о каком из премьеров идет речь, лишь отметив, что "это не Уинстон Черчилль ".

В одном из файлов приводится протокол беседы ФБР от ноября 2020 года с возможной жертвой Эпштейна.

Как следует из документа, жертва заявила, что была изнасилована сообщником Эпштейна Эндре Рёсйё. Человек с аналогичным именем является известным норвежским инвестиционным банкиром, работающим в Лондоне

По словам жертвы, изнасиловавший ее человек был знаком как с Блэром , так и с бывшим президентом США Биллом Клинтоном . В конце 90-х Рёсйё якобы заявил ей, что "скоро в городе будут Билл Клинтон и Тони Блэр".

"Он говорит: "Мы устроим оргию" и "Я хочу, чтобы ты была с Биллом Клинтоном". На эту оргию она не пошла", - говорится в документе.