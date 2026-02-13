https://ria.ru/20260213/bler-2074104475.html
Экс-премьер Британии Блэр фигурирует в файлах Эпштейна в контексте оргий
ЛОНДОН, 13 фев - РИА Новости. Британский экс-премьер Тони Блэр упоминается в контексте оргий в файлах по делу обвиненного в секс-торговле американского финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные минюстом США документы.
Ранее историк и биограф королевской семьи Эндрю Лоуни заявил, что один из британских экс-премьеров участвовал в оргии с участием трех человек вместе с сообщницей Эпштейна
Гислейн Максвел. При этом он не уточнил, о каком из премьеров идет речь, лишь отметив, что "это не Уинстон Черчилль
".
В одном из файлов приводится протокол беседы ФБР
от ноября 2020 года с возможной жертвой Эпштейна.
Как следует из документа, жертва заявила, что была изнасилована сообщником Эпштейна Эндре Рёсйё. Человек с аналогичным именем является известным норвежским инвестиционным банкиром, работающим в Лондоне
.
По словам жертвы, изнасиловавший ее человек был знаком как с Блэром
, так и с бывшим президентом США Биллом Клинтоном
. В конце 90-х Рёсйё якобы заявил ей, что "скоро в городе будут Билл Клинтон и Тони Блэр".
"Он говорит: "Мы устроим оргию" и "Я хочу, чтобы ты была с Биллом Клинтоном". На эту оргию она не пошла", - говорится в документе.
Другой документ, в котором упоминается Блэр, является внутренней перепиской ФБР от июля 2025 года. Один собеседник запрашивает другого об информации по "непристойным заявлениям, сделанным против нижеперечисленных людей". Среди них Блэр и Клинтон, на оргию с которыми не явилась некая "девушка для оргий".