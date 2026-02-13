Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 13.02.2026 (обновлено: 04:21 13.02.2026)
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Андрей Бочаров
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
волгоград
среднеахтубинский район
андрей бочаров
вооруженные силы украины
волгоградская область
волгоград
среднеахтубинский район
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека

При атаке БПЛА ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
Как уточнил глава региона, серьезные повреждения получил жилой дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, в больницу доставили 12-летнего подростка.
Также 18-летний юноша и женщина госпитализированы в Красноармейском районе. Угрозы жизни пострадавших нет.
ВСУ ударили по детской площадке в запорожской Васильевке
