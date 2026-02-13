https://ria.ru/20260213/bespilotniki-2074062448.html
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
Три человека, в том числе ребенок, пострадали при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи... РИА Новости, 13.02.2026
При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали три человека
