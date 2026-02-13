https://ria.ru/20260213/atlety-2074153013.html
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что все атлеты, с которыми она общалась, согласны с адекватностью правил
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что все атлеты, с которыми она общалась, согласны с адекватностью правил самовыражения на Олимпиаде.
В четверг МОК
на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри
пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)
, назвав отстранение несоразмерным наказанием, потребовав аннулировать решение IBSF
и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.
"Да, я много общалась с атлетами, они все также утверждали, что определенная часть олимпийского пространства должна быть свободна и безопасна для них. Если люди посчитают, что мы должны пересмотреть правила, мы готовы к этому, какой бы темы эти правила ни касались - олимпийской программы или любой другой. Но на данный момент правила четко определяют, как они могут выражать свои мысли и эмоции и в то же время иметь безопасное пространство. И все атлеты, с которыми я общалась, соглашались, что эти правила адекватны", - сказала Ковентри на брифинге МОК.