Рейтинг@Mail.ru
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/atlety-2074153013.html
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что все атлеты, с которыми она общалась, согласны с адекватностью правил... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T13:16:00+03:00
2026-02-13T13:16:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
ibsf
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_dd768a20697739d694225630b2a003df.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraintsy-2073898827.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061508714_74:0:874:600_1920x0_80_0_0_d9141b40debe44815b89b67cd2cb00c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, международный олимпийский комитет (мок), спортивный арбитражный суд (cas), ibsf, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), IBSF, Зимние Олимпийские игры 2026
Ковентри рассказала об отношении атлетов к правилам самовыражения на Играх

Ковентри: все атлеты согласны с адекватностью правил самовыражения на ОИ

© Соцсети МОККирсти Ковентри
Кирсти Ковентри - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Соцсети МОК
Кирсти Ковентри. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что все атлеты, с которыми она общалась, согласны с адекватностью правил самовыражения на Олимпиаде.
В четверг МОК на основании решения жюри Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, что нарушает Олимпийскую хартию. Ковентри пыталась лично отговорить спортсмена от использования шлема. Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), назвав отстранение несоразмерным наказанием, потребовав аннулировать решение IBSF и немедленно восстановить его в составе сборной на Олимпийских играх.
"Да, я много общалась с атлетами, они все также утверждали, что определенная часть олимпийского пространства должна быть свободна и безопасна для них. Если люди посчитают, что мы должны пересмотреть правила, мы готовы к этому, какой бы темы эти правила ни касались - олимпийской программы или любой другой. Но на данный момент правила четко определяют, как они могут выражать свои мысли и эмоции и в то же время иметь безопасное пространство. И все атлеты, с которыми я общалась, соглашались, что эти правила адекватны", - сказала Ковентри на брифинге МОК.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
С капризами Украины покончено: МОК решился на крайние меры
12 февраля, 14:25
 
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Спортивный арбитражный суд (CAS)IBSFЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала