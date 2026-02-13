БПЛА атаковали жилые дома и промпредприятия в Волгоградской области

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. БПЛА упали рядом с жилыми домами в Волгограде и на территории промпредприятий в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.
Как сообщил Бочаров, силы ПВО отражают массовую террористическую атаку беспилотников на территорию Волгоградской области.
«
"Противник цинично атакует жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры", — отметил он.
В Волгограде БПЛА упали рядом с жилыми домами на бульваре 30-летия Победы и проспекте имени Героев Сталинграда. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Также обломки беспилотников нашли на территории нескольких промышленных предприятий города и области.
В областном центре повреждены автомобили, выбиты стекла квартир. Также серьезные повреждения получил дом многодетной семьи в хуторе Ямы Среднеахтубинского района, там госпитализировали 12-летнего мальчика.
"В Красноармейском районе также госпитализированы подросток 18 лет и женщина. Угрозы жизни всех трех пострадавших нет", — сообщил Бочаров.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
