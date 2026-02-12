Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наследственность, курение, недостаточная гигиена полости рта, а также изменения ферментов печени могут влиять на белизну зубов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.

"На белизну самих зубов влияет, прежде всего, наследственность – это цвет дентина и цвет эмали, и толщина эмали. Это закладывается генетически в период формирования зубных фолликулов, а также после прорезывания в результате формирования и минерализации эмали", — рассказал Янушевич

Он добавил, что на цвет зуба влияет в дальнейшем несколько факторов. Один из них — формирование зубного налета, который появляется как в результате недостаточной гигиены полости рта, так и из-за обменных изменений, в частности, например, изменений ферментов печени.

"Также налет может формироваться за счет продуктов, которые содержат в своем составе клейковину, а также бывает налет, который формируется в результате неудаленных остатков пищи", — сказал стоматолог.

Специалист уточнил, что ситуационно цвет зуба может быть изменен и окрашен в результате употребления сильно окрашивающих фруктов или эссенций, но такой налет очень легко снимается зубной щеткой и пастой, долго не держится.

"В пролонгированном случае могут, конечно, оказывать на изменение цвета зубов курение, употребление кофеиносодержащих продуктов, употребление жевательных табаков и так далее", — рассказал Янушевич.