Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов
04:26 12.02.2026 (обновлено: 10:05 12.02.2026)
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов - РИА Новости, 12.02.2026
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов
Наследственность, курение, недостаточная гигиена полости рта, а также изменения ферментов печени могут влиять на белизну зубов, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 12.02.2026
общество
россия
олег янушевич
российская академия наук
общество, россия, олег янушевич , российская академия наук
Общество, Россия, Олег Янушевич , Российская академия наук
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов

РИА Новости: курение и недостаточная гигиена полости рта влияют на белизну зубов

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Наследственность, курение, недостаточная гигиена полости рта, а также изменения ферментов печени могут влиять на белизну зубов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич.
"На белизну самих зубов влияет, прежде всего, наследственность – это цвет дентина и цвет эмали, и толщина эмали. Это закладывается генетически в период формирования зубных фолликулов, а также после прорезывания в результате формирования и минерализации эмали", — рассказал Янушевич.
Он добавил, что на цвет зуба влияет в дальнейшем несколько факторов. Один из них — формирование зубного налета, который появляется как в результате недостаточной гигиены полости рта, так и из-за обменных изменений, в частности, например, изменений ферментов печени.
"Также налет может формироваться за счет продуктов, которые содержат в своем составе клейковину, а также бывает налет, который формируется в результате неудаленных остатков пищи", — сказал стоматолог.
Специалист уточнил, что ситуационно цвет зуба может быть изменен и окрашен в результате употребления сильно окрашивающих фруктов или эссенций, но такой налет очень легко снимается зубной щеткой и пастой, долго не держится.
"В пролонгированном случае могут, конечно, оказывать на изменение цвета зубов курение, употребление кофеиносодержащих продуктов, употребление жевательных табаков и так далее", — рассказал Янушевич.
Он отметил, что человеческая эмаль достаточно тонкая, с возрастом, когда она стирается, начинает просвечиваться дентин, и зубы естественным образом теряют блеск и белизну.
ОбществоРоссияОлег ЯнушевичРоссийская академия наук
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
