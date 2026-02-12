Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием
17:09 12.02.2026
Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием
Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием
Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был ярким парламентарием, его уникальное политическое наследие продолжает вдохновлять либерал-демократов в Госдуме
2026-02-12T17:09:00+03:00
2026-02-12T17:09:00+03:00
россия
Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием

Мишустин: политическое наследие Жириновского вдохновляет либерал-демократов в ГД

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был ярким парламентарием, его уникальное политическое наследие продолжает вдохновлять либерал-демократов в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в четверг провел встречу с руководством думской фракции партии ЛДПР в рамках подготовки к отчету кабмина в Госдуме. Мишустин отметил, что ЛДПР внесла значимый вклад в развитие России, во многом, благодаря деятельности Жириновского.
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Слуцкий рассказал об интеллекте Жириновского
6 апреля 2025, 15:59
«
"Он был талантливым аналитиком, ярким парламентарием, до последнего отстаивал интересы России. В конце апреля будет 80 лет со дня его рождения, эта дата – еще одна возможность оценить то уникальное политическое наследие, которое продолжает вдохновлять либерал-демократов в Государственной Думе и сегодня", - сказал Мишустин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, также он был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на учредительном собрании общероссийского общественного движения Блок Жириновского - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В России учредили общественное движение "Блок Жириновского"
3 октября 2025, 12:47
 
Политика Россия Владимир Жириновский Михаил Мишустин Вячеслав Володин ЛДПР Госдума РФ Правительство РФ
 
 
