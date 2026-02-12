Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был ярким парламентарием, его уникальное политическое наследие продолжает вдохновлять либерал-демократов в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в четверг провел встречу с руководством думской фракции партии ЛДПР в рамках подготовки к отчету кабмина в Госдуме. Мишустин отметил, что ЛДПР внесла значимый вклад в развитие России, во многом, благодаря деятельности Жириновского.
"Он был талантливым аналитиком, ярким парламентарием, до последнего отстаивал интересы России. В конце апреля будет 80 лет со дня его рождения, эта дата – еще одна возможность оценить то уникальное политическое наследие, которое продолжает вдохновлять либерал-демократов в Государственной Думе и сегодня", - сказал Мишустин.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, также он был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что отчет правительства о работе в 2025 году пройдет 25 февраля.
