Мишустин назвал Жириновского ярким парламентарием

«

"Он был талантливым аналитиком, ярким парламентарием, до последнего отстаивал интересы России. В конце апреля будет 80 лет со дня его рождения, эта дата – еще одна возможность оценить то уникальное политическое наследие, которое продолжает вдохновлять либерал-демократов в Государственной Думе и сегодня", - сказал Мишустин.