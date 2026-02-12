https://ria.ru/20260212/zakharova-2073863645.html
МИД ответил на вопрос о появлении российских атлетов на международной арене
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Москва рассчитывает на скорейшее восстановление полноценного статуса Олимпийского комитета России, ведется работа по восстановлению участия российских спортсменов в международных соревнованиях, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы убеждены, что спорт должен оставаться именно нейтральным в самом лучшем смысле этого слова, а международные спортивные соревнования должны быть открытыми для всех без исключения атлетов... Наша страна продолжает работу по восстановлению прав отечественных атлетов и возвращению российского спорта на международную арену", - сказала Захарова
на брифинге
в четверг.
Она подчеркнула, что Россия
рассчитывает на скорейшее восстановление полноценного статуса Олимпийского комитета РФ и МИД будет этому всячески способствовать.
Ранее американская газета New York Times предположила, что российский спорт близок к возвращению на мировую арену. Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета (МОК)
в Милане
перед началом зимней Олимпиады члены организации выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом некоторых российских спортсменов. Мнение россиян по поводу участия сборной РФ под нейтральным флагом разделились: 45% респондентов считают выступление под таким флагом допустимым, 38% уверены, что спортсменам стоит отказаться от соревнований, если нет возможности выступать под флагом своей страны.