Захарова призвала ЕС извиниться за двуличное участие в Минских соглашениях - РИА Новости, 12.02.2026
11:16 12.02.2026
Захарова призвала ЕС извиниться за двуличное участие в Минских соглашениях
Захарова призвала ЕС извиниться за двуличное участие в Минских соглашениях
Захарова призвала ЕС извиниться за двуличное участие в Минских соглашениях

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представителям Европы и конкретно Германии с Францией следовало бы извиниться за недобросовестное участие в урегулировании конфликта на Украине в рамках минских соглашений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне интересно, а когда принесут хотя бы извинения ЕСовцы и непосредственно представители стран - Германии и Франции - за то, что их руководители участвовали в таком переговорном процессе, нацеленном на достижение мирного урегулирования под "фальшивыми знаменами?", - сказала она на брифинге для СМИ.
Она отметила, что этого не наблюдается, не видно стремления к признанию ошибок. Вместо этого из Европы слышны новые требования, указала дипломат.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к конфликту с Россией.
Лавров: Макрону не удастся уйти от ответственности по Минским соглашениям
Лавров: Макрону не удастся уйти от ответственности по Минским соглашениям
11 февраля, 07:45
 
