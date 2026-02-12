Захарова призвала ЕС извиниться за двуличное участие в Минских соглашениях

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Представителям Европы и конкретно Германии с Францией следовало бы извиниться за недобросовестное участие в урегулировании конфликта на Украине в рамках минских соглашений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.