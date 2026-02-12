Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске в пятый раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/vzryvy-2073804092.html
В Днепропетровске в пятый раз за ночь прогремели взрывы
В Днепропетровске в пятый раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2026
В Днепропетровске в пятый раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в пятый раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T04:54:00+03:00
2026-02-12T04:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепр (река)
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956953472_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95284f5874ae1608178e27f6cad54baa.jpg
https://ria.ru/20260212/vzryvy-2073795781.html
днепропетровск
днепр (река)
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956953472_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_3c23f2fb895596192d73683d87f377ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровск, днепр (река), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепр (река), Днепропетровская область
В Днепропетровске в пятый раз за ночь прогремели взрывы

В Днепропетровске в пятый раз за ночь на фоне тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы в пятый раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
Днепре (Днепропетровске - ред.) было слышно серию взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал уже четырежды за ночь сообщал о взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскДнепр (река)Днепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала