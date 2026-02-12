https://ria.ru/20260212/vzryv-2073803447.html
В Днепропетровске в четвертый раз за час прогремели взрывы
Взрывы в четвертый раз за час прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
