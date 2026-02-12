Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 12.02.2026 (обновлено: 03:38 12.02.2026)
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2026
2026
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы

В Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное".
Киеве прогремел взрыв", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал позднее сообщил о новых взрывах в украинской столице, а также о взрывах в Днепропетровске.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. 12 февраля 2026
В Одессе прогремели взрывы
