Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор - РИА Новости, 12.02.2026
00:27 12.02.2026
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор - РИА Новости, 12.02.2026
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор
Киевские власти не могут далее отодвигать проведение президентских выборов, на них давят США, вся кампания будет связана с антироссийской темой, считает глава... РИА Новости, 12.02.2026
в мире, украина, киев, сша, григорий карасин, совет федерации рф
В мире, Украина, Киев, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор

Сенатор Карасин: Украина не может далее отодвигать президентские выборы

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киевские власти не могут далее отодвигать проведение президентских выборов, на них давят США, вся кампания будет связана с антироссийской темой, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Двадцать четвертого февраля 2022 года началась специальная военная операция. Вокруг этой даты уже пошло политическое жонглирование как в Киеве, так и на Западе в целом. Далеко не случайно именно этот день поднаторевшие манипуляторы общественным мнением называют возможной отправной точкой подготовки к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению", - написал политик в своём Telegram-канале.
Голосование - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СМИ: Украина хочет привлечь к возможным выборам иностранные разведслужбы
Вчера, 22:12
При этом даже называют конкретную дату голосования - 15 мая, добавил глава комитета СФ.
По мнению законодателя, "отодвигать дальше дату выборов на Украине и референдума киевской команде запрещают США".
"Им сказано, что промедление дальше указанной даты лишит Украину американских гарантий безопасности, а это уже приговор самому киевскому вождю и его режиму.. Нет сомнения, что нас ждёт каскад политической пропаганды по всем медийным каналам Запада", - написал Карасин.
По его словам, трудно представить себе, как в этой атмосфере продолжатся переговоры по Украине, будь то в формате Абу-Даби или в каком-то ином. "Так что будем судить по реальным делам и их соответствию целям, чётко сформулированным нашим президентом", - отметил сенатор.
Карасин подчеркнул, что особенно уместно напомнить это в очередную годовщину Минских соглашений 2015 года, выполнение которых было коллективно сорвано совместно Киевом и Западом.
Честные выборы на Украине невозможны, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:40
Честные выборы на Украине невозможны, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:40
 
В миреУкраинаКиевСШАГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
