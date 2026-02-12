Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Киевские власти не могут далее отодвигать проведение президентских выборов, на них давят США, вся кампания будет связана с антироссийской темой, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Двадцать четвертого февраля 2022 года началась специальная военная операция. Вокруг этой даты уже пошло политическое жонглирование как в Киеве , так и на Западе в целом. Далеко не случайно именно этот день поднаторевшие манипуляторы общественным мнением называют возможной отправной точкой подготовки к президентским выборам и референдуму по мирному соглашению", - написал политик в своём Telegram-канале

При этом даже называют конкретную дату голосования - 15 мая, добавил глава комитета СФ.

По мнению законодателя, "отодвигать дальше дату выборов на Украине и референдума киевской команде запрещают США".

"Им сказано, что промедление дальше указанной даты лишит Украину американских гарантий безопасности, а это уже приговор самому киевскому вождю и его режиму.. Нет сомнения, что нас ждёт каскад политической пропаганды по всем медийным каналам Запада", - написал Карасин

По его словам, трудно представить себе, как в этой атмосфере продолжатся переговоры по Украине, будь то в формате Абу-Даби или в каком-то ином. "Так что будем судить по реальным делам и их соответствию целям, чётко сформулированным нашим президентом", - отметил сенатор.