"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Так называемый "чеченский батальон шейха Мансура" в составе ВСУ (связан с организацией "Форум свободных государств постРоссии"*, признанной Верховным судом РФ террористической) на две трети состоит из наемников и украинцев, следует из агентурного сообщения Службы безопасности Украины (СБУ), которое попало в распоряжение РИА Новости.