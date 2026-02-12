Рейтинг@Mail.ru
"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 12.02.2026 (обновлено: 09:37 12.02.2026)
"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев
"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев
"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Так называемый "чеченский батальон шейха Мансура" в составе ВСУ (связан с организацией "Форум свободных государств постРоссии"*, признанной Верховным судом РФ террористической) на две трети состоит из наемников и украинцев, следует из агентурного сообщения Службы безопасности Украины (СБУ), которое попало в распоряжение РИА Новости.
Фотографии агентурного сообщения о ситуации внутри "чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура", а также о негативном отношении к чеченским добровольцам со стороны военнослужащих других украинских добровольческих подразделений датируется 19 декабря 2025 года. В нем на тот момент первый заместитель начальника управления СБУ (в начале 2026 года повышен до замначальника СБУ) по Днепропетровской области Дмитрий Гринюк пишет начальнику Департамента контрразведки СБУ генерал-майору Тупикову А. А, где сообщает о жалобе австралийского наемника Ману Хаураки в украинскую военную прокуратуру на руководство "батальона шейха Мансура" в связи "с ухудшениями условий службы".
"Агентурным путем от военнослужащего батальона "имени Ш. Мансура" Ману Хаураки, 31.08.2005 года рождения (англ. Mana Hauraki, доброволец, гражданин Австралии) установлено, что более двух третей военнослужащих батальона являются либо этническими украинцами, либо добровольцами из других государств", - говорится в документе.
В жалобе говорится, что "этнические чеченцы, а также жители других республик Северного Кавказа к участию в боевых действиях не привлекаются", на линии боевого соприкосновения "бывают редко". Австралийский наемник этнических чеченцев батальона прямо называет "националистами, которые ставят себя выше представителей других национальностей (в том числе выше украинцев и граждан стран Британского содружества)"
По его данным, вместо участия в боевых действиях на стороне Украины мусульманская часть батальона на регулярной основе привлекается руководством указанного подразделения к фильтрационным мероприятиям на государственной границе в районах нахождения каналов въезда/выезда с Украины.
В том же документе говорится, что заместитель командира запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"* Максимилиан Андронников неоднократно открыто призывал сослуживцев "убивать чеченцев при первой же возможности, хоть из стрелкового оружия, хоть при помощи дронов FPV", подразумевая именно военнослужащих батальона ВСУ "имени Ш. Мансура". Свой призыв он аргументировал тем, что чеченские добровольцы ВСУ - "трусы и предатели, которые прячутся за спины кураторов из СБУ, а также за спины других украинских добровольцев, которые вместо них сидят в мокрых и холодных окопах".
В конце агентурного сообщения говорится, что "чеченский батальон шейха Мансура" курируется исключительно Департаментом контрразведки СБУ и в интересах СБУ.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2022 году называл воюющих на стороне Украины чеченцев предателями своего народа и ислама. По его словам, украинские спецслужбы прилагают большие усилия, пытаясь найти среди проживающих в странах Запада молодых чеченцев, готовых пойти в окопы.
* Запрещенная в России террористическая организация
