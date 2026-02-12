https://ria.ru/20260212/vostok-2073874704.html
ВСУ потеряли свыше 390 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли свыше 390 военнослужащих и два бронетранспортера в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 12.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
