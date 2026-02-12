Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:04 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/virus-2073804521.html
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах - РИА Новости, 12.02.2026
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах
Вирус Нипах представляет наибольшую опасность для медиков и других людей, занятых уходом за больными пациентами, заявил РИА Новости профессор медицины... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:04:00+03:00
2026-02-12T05:04:00+03:00
здоровье - общество
европа
восточная англия
италия
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070290762_22:259:2645:1734_1920x0_80_0_0_86962e8293f90f474b44eef903c62097.jpg
https://ria.ru/20260211/produkty-2073553462.html
https://ria.ru/20260208/nipakh-2072993345.html
https://ria.ru/20260208/nipah-2073006721.html
европа
восточная англия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070290762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc97abc5a4844d0828527ce27600f020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, европа, восточная англия, италия, воз
Здоровье - Общество, Европа, Восточная Англия, Италия, ВОЗ
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах

РИА Новости: вирус Нипах представляет наибольшую опасность для медиков

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Вирус Нипах представляет наибольшую опасность для медиков и других людей, занятых уходом за больными пациентами, заявил РИА Новости профессор медицины Медицинской школы Нориджа при Университете Восточной Англии Пол Хантер.
"Изначально считалось, что инфекция не передается от человека к человеку. Теперь мы знаем, что передача от человека к человеку действительно происходит, но обычно при тесном личном контакте. Наиболее подверженные риску люди - это те, кто занимается уходом за больными пациентами", - сообщил Хантер.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах
Вчера, 04:00
По оценке эксперта, несмотря на то, инфекция протекает в очень тяжелой форме с высоким уровнем смертности, степень заразности вируса является не очень высокой. Так, большинство заболевших заразились либо непосредственно от инфицированных животных, либо от фруктов или изготовленных из них продуктов, которые были заражены летучими мышами.
"Очень маловероятно, что мы увидим устойчивое распространение вируса в Европе. Это не означает, что случай заболевания не может попасть в Европу и, возможно, представлять опасность для медицинских работников", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, могут ли случаи заражения произойти на зимних Олимпийских играх в Италии, Хантер заявил, что "вероятность этого минимальна, но не равна нулю".
Термосканирование пассажиров в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми на фоне распространения вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
8 февраля, 11:43
Вирус Нипах был впервые выявлен почти 30 лет назад, с тех пор в большинстве случаев отмечались одна или две вспышки в год в Индии и Бангладеш, напомнил эксперт.
В субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
8 февраля, 13:50
 
Здоровье - ОбществоЕвропаВосточная АнглияИталияВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала