Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах
Вирус Нипах представляет наибольшую опасность для медиков и других людей, занятых уходом за больными пациентами, заявил РИА Новости профессор медицины... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:04:00+03:00
Эксперт назвал наиболее подверженных риску заражения вирусом Нипах
ЛОНДОН, 12 фев - РИА Новости. Вирус Нипах представляет наибольшую опасность для медиков и других людей, занятых уходом за больными пациентами, заявил РИА Новости профессор медицины Медицинской школы Нориджа при Университете Восточной Англии Пол Хантер.
"Изначально считалось, что инфекция не передается от человека к человеку. Теперь мы знаем, что передача от человека к человеку действительно происходит, но обычно при тесном личном контакте. Наиболее подверженные риску люди - это те, кто занимается уходом за больными пациентами", - сообщил Хантер.
По оценке эксперта, несмотря на то, инфекция протекает в очень тяжелой форме с высоким уровнем смертности, степень заразности вируса является не очень высокой. Так, большинство заболевших заразились либо непосредственно от инфицированных животных, либо от фруктов или изготовленных из них продуктов, которые были заражены летучими мышами.
"Очень маловероятно, что мы увидим устойчивое распространение вируса в Европе
. Это не означает, что случай заболевания не может попасть в Европу и, возможно, представлять опасность для медицинских работников", - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, могут ли случаи заражения произойти на зимних Олимпийских играх в Италии
, Хантер заявил, что "вероятность этого минимальна, но не равна нулю".
Вирус Нипах был впервые выявлен почти 30 лет назад, с тех пор в большинстве случаев отмечались одна или две вспышки в год в Индии
и Бангладеш
, напомнил эксперт.
В субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) заявила, что оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия
сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии
, включая Вьетнам
, Сингапур
и Индонезию
, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.