В Венеции показали видеохронику с участием советских олимпийцев

МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Видеохроника с участием советских олимпийских спортсменов вошла в видеоряд одного из представлений на карнавале в итальянской Венеции, сообщили РИА Новости россияне-очевидцы.
Танцевальное представление прошло на сцене с олимпийской символикой, размещенной на центральной площади Венеции Сан-Марко. Она была оформлена в виде античного портика, на фронте которого изображены пять переплетенных колец.
«
"На экране транслировалось сопровождение с историческими кадрами. Показали церемонии открытия нескольких (олимпийских - ред.) игр и разных спортсменов. Мы сняли дуэт фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова и фрагменты матча сборной СССР по хоккею", - рассказали российские туристки.
На представленном ими видео можно увидеть цветной фрагмент выступления фигуристов с Олимпиады 1968 года. Хоккей был представлен финальным матчем на Олимпиаде 1972 года между сборными СССР и Чехословакии.