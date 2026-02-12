Рейтинг@Mail.ru
15:59 12.02.2026
В Венеции показали видеохронику с участием советских олимпийцев
олег протопопов, людмила белоусова
Олег Протопопов, Людмила Белоусова
В Венеции показали видеохронику с участием советских олимпийцев

На карнавале в Венеции показали видеохронику с участием советских олимпийцев

© РИА Новости / Долягин | Перейти в медиабанкЛюдмила Белоусова и Олег Протопопов, советские фигуристы
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, советские фигуристы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Долягин
Перейти в медиабанк
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, советские фигуристы. Архивное фото
МИЛАН, 12 фев – РИА Новости. Видеохроника с участием советских олимпийских спортсменов вошла в видеоряд одного из представлений на карнавале в итальянской Венеции, сообщили РИА Новости россияне-очевидцы.
Танцевальное представление прошло на сцене с олимпийской символикой, размещенной на центральной площади Венеции Сан-Марко. Она была оформлена в виде античного портика, на фронте которого изображены пять переплетенных колец.
"На экране транслировалось сопровождение с историческими кадрами. Показали церемонии открытия нескольких (олимпийских - ред.) игр и разных спортсменов. Мы сняли дуэт фигуристов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова и фрагменты матча сборной СССР по хоккею", - рассказали российские туристки.
На представленном ими видео можно увидеть цветной фрагмент выступления фигуристов с Олимпиады 1968 года. Хоккей был представлен финальным матчем на Олимпиаде 1972 года между сборными СССР и Чехословакии.
Олег Протопопов, Людмила Белоусова
 
